「火爆爺爺」蛇年報喜老婆陀第二胎　做過男一承諾努力搵奶粉錢

34歲的岑珈其蛇年報喜，今日（3日）在IG透露太太李桂玫懷有第二胎！他分享了一張與太太齊穿紅色喜慶裝，點住煙火親吻，並寫道：「恩，今年第一樣最開心嘅事就係，我又做『爸爸』喇，老婆我愛你、多謝你、辛苦你喇❤️，我一定會更加努力去搵奶粉錢💪🏼比最幸福嘅生活你哋」。「膠戰」兄弟姊妹Hillary劉沛衡、Jeffrey魏浚笙，還有張繼聰、謝安琪、毛舜筠、余香凝、MIRROR成員Stanley邱士縉等均有言送上祝福。

岑珈其蛇年報喜。（IG@kakisham）

岑珈其與圈外女友拍拖5年，在30歲前向對方求婚。（IG@kakisham）

岑珈其與太太於2020年11月結婚，婚婚後不久宣布太太懷孕，兒子臻臻轉眼間已經4歲。岑珈其近年憑ViuTV節綜藝節目《膠戰》深得觀眾歡迎，當中「火爆爺爺」形象深入民心。他入行16年一直默默耕耘，曾經歷多年無名角色的時間，即使要做不同散工維持生計，依然沒曾放棄追夢，2021年終登上做電影男一，與影后余香凝、梁雍婷等演出《緣路山旮旯》。

好快一家四口嘞！（IG@kakisham）

岑珈其好孝順，婚後仍與媽媽同住！（IG@kakisham）

私下的岑珈其是暖男愛妻號及孝順子，對太太兒子疼愛有加，他更為了有多些時間陪伴媽媽，婚後與媽媽同住。他曾在兒子臻臻2歲半，喜歡每事問兼自主的Trouble Two階段，學習控制自己的情緒，「做爸爸之前，自己情緒起伏好大，情緒其非控制得好好，一路工作、一路成長就變得稍為好一點；但成為爸爸後，這方面就急速成長，會不斷控制自己情緒，想於兒子面前做好榜樣。」成功鍛練高EQ。

岑珈其與太太於2020年11月結婚，婚後不久宣布太太懷孕，誕下兒子臻臻。（IG@kakisham）

岑珈其與太太於2020年11月結婚，婚後不久宣布太太懷孕，誕下兒子臻臻。（IG@kakisham）

「6膠」之一的岑珈其在《膠戰》中「火爆爺爺」形象深入民心。（IG@kakisham）

「6膠」之一的岑珈其在《膠戰》中「火爆爺爺」形象深入民心。（IG@kakisham）