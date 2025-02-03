大S逝世｜徐熙媛名下擁9.24億物業　投資有道鍾情信義區豪宅

台灣藝人徐熙媛（大S）今日（3日）驚傳在日本旅遊期間因流感併發肺炎過世，終年48歲。家人隨後證實噩耗，大S逝世的消息震驚整個中港台娛樂圈。大S生前亦有不少物業，她的投資眼光精準，於台北信義區名下都有物業，而且更是豪宅，現時估價約值5.62億新台幣（約1.3億港元）。

台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。（IG@hsushiyuan）

大S徐熙媛與具俊曄結婚不到3年，惜已天人永隔。（IG：@hsushiyuan）

大S生前於台灣擁有3間豪宅，而且全部位於信義區，當中包括2009年購入的「國家藝術館」，現時估值約2億新台幣（約4,704萬港元）。大S當時買下了一層一戶的豪宅，該屋苑標榜寧靜，全屋苑僅得33戶。大S於2011年又購入另一豪宅「冠德遠見」，但她於2020年時以2.47億新台幣（約5,809萬港元）賣出。

大S徐熙媛與前夫汪小菲。（IG：@hsushiyuan）

大S徐熙媛氐一對仔女都相當驚險。（大S微博）

2016年大S再買下「台北信義」的一個頂樓單位為住所，現時估值3.62億新台幣（約8,514萬港元）。據悉，這物業是由前夫汪小菲所購入，但因為汪小菲不是台灣籍，當時為了方便就用了大S名來登記。大S名下單計「國家藝術館」及「台北信義」兩物業，以現時市值估計約9.24億新台幣（1.3億港元）。

大S近年久未公開露面 。（大S微博圖片）

大S徐熙媛當年生細仔時九死一生。（大S微博）

大S生前跟前夫汪小菲的爭產案仍未結束，大S今猝逝，遺產上分配及子女撫養權立即引起外界的關注。大家都想知道大S與汪小菲的兩名子女到底會跟隨父親汪小菲還是現任丈夫具俊曄，而大S的身後事及告別儀式，家屬還在協商中。