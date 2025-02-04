林盛斌16歲大女帶男友見家長　阿Bob睇過滿意：好過17歲時候嘅我

林盛斌（阿Bob）有三女一子，如今大女林霏兒已經婷婷玉立的16歲美人兒。日前農曆新年假期期間，林盛斌（阿Bob）就於Instagram上發文，寫道：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我。請問有啲咩我要注意？」

阿Bob林盛斌獨家公開轉運大法。

林盛斌於Instagram上發文，寫道：「我個女話今晚帶佢男朋友嚟見我。請問有啲咩我要注意？」（截圖）

帖文一出引起不少圈中好友留言，湯洛雯笑言：「入廚房收埋啲刀先」，胡定欣就好奇問道：「見完？覺得點？」江嘉敏則說：「笑，保持微笑。」

《香港01》翌日向林盛斌（阿Bob）查詢後續，這位「準未來外父」就表示「會見」情況無風無浪。再深入了解後，林盛斌（阿Bob）還表示對這位寶貝女的男朋友頗為滿意。他回覆：「（個男仔）都幾高大，幾靚仔，幾有禮貌，唔錯唔錯。」表現如何？他說：「正正經經，正正常常，有紋有路，唔係古靈精怪嗰啲，已經好好㗎啦。」有沒有留難他？他回答：「咁我又絕對唔會做嗰啲尷尬嘢嘅，都係正常溝通，正常社交嗰啲囉，都有傾吓偈，了解吓佢背景咁嘅。」

Bob一家六口。(林盛斌IG)

現年45歲的阿Bob林盛斌，絕對稱得上是現今圈內的「金牌司儀」之一。（IG@bob_lamshingbun）

問到這位「寶貝女的男朋友」帶了什麼去「見家長」時，他又回答：「帶咗啲佢媽咪自己整嘅XO醬同埋果醬，仲有一啲小食，包裝得靚靚咁。」真的相當有心意。又問道，Bob太對於他的評語，他就說：「唔止佢，尋晚我仲有我啲朋友喺度嘅，大家都覺得呢個男仔好乖，好大方得體，唔錯嘅。」最後林盛斌（阿Bob）又坦言這位男生比起當年的自己更優秀：「正正路路咁囉，肯定好過16、17歲時候嘅嗰個我，哈哈！」