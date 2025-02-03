東張西望｜元朗「踩腳姐」見人就踩　連阿婆都唔放過

今日（3日）的《東張西望》中講到最近新界西出現一名神秘女子，喜歡施展絕技「無影腳」，踩傷路過的途人，亦有不少人「中招」。受訪人Amy指這位女士好奇怪：「佢成日都打斜角，例如你喺左邊，過馬路嗰陣時佢會突然間向右邊走，打斜角，跟住留意到佢原來係去踩人。」

最近新界西出現一名神秘女子，喜歡施展絕技「無影腳」，踩傷路過的途人。(節目截圖)

受訪人Amy指這位女士好奇怪。(節目截圖)

節目組連日觀察，早上7時神秘女子就出現元朗教育路一巴士站，穿著綠色外套的「踩腳姐」終於下車。踩腳姐站在馬路旁，等待獵物出現，她一見到獵物就衝出去打斜走，衝向藍衫女士踩向她的腳。

早上7時神秘女子就出現元朗教育路一巴士站。(節目截圖)

踩腳姐站在馬路旁，等待獵物出現，她一見到獵物就衝出去打斜走。(節目截圖)

踩腳姐站在馬路旁，等待獵物出現，她一見到獵物就衝出去打斜走。(節目截圖)

該名藍衫女士被踩腳姐踩到後，立即失平衡差點跌倒，她踩到這位藍衫女士後立即加快腳步離開尋找下一位獵物。在她尋找獵物時，有一位婆婆立即「彈開」，婆婆指著她說：「你唔好行埋嚟！」節目組立即問婆婆：「發生咩事啊婆婆？」婆婆表示：「佢成日行埋嚟踩人，呢個女人，傻㗎！佢踩過我幾次！」

該名藍衫女士被踩腳姐踩到後，立即失平衡差點跌倒。(節目截圖)

在她尋找獵物時，有一位婆婆立即「彈開」。(節目截圖)

在她尋找獵物時，有一位婆婆立即「彈開」。(節目截圖)

節目組繼續跟蹤踩腳姐，發現她上了一架往觀塘的巴士，之後她在九龍灣下車，像發現了節目組。踩腳姐帶著節目組「遊花園」，然後她就進了新落成的東九龍文化中心，更帶起職員證。

節目組繼續跟蹤踩腳姐，發現她上了一架往觀塘的巴士，之後她在九龍灣下車。(節目截圖)

踩腳姐帶著節目組「遊花園」，然後她就進了新落成的東九龍文化中心。(節目截圖)

踩腳姐帶著節目組「遊花園」，然後她就進了新落成的東九龍文化中心。(節目截圖)

踩腳姐發現了節目組跟蹤她，於是拔足狂奔，主持黎寬怡馬上衝上前問她：「點解你要咁做？」但踩腳姐「問非所答」，黎寬怡問東踩腳姐就答西。踩腳姐問黎寬怡：「你哋係咩人？」黎寬怡表明身份後，她只是口念念的說「你報警」。

踩腳姐發現了節目組跟蹤她，於是拔足狂奔。(節目截圖)

但踩腳姐「問非所答」，黎寬怡問東踩腳姐就答西。(節目截圖)