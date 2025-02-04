大S試過Casting《色戒》自揭與李安互動：那一種尺度我真的不敢拍

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S初出道與妹妹小S（徐熙娣）以女團「ASOS」出道成為歌手，後來兩人轉戰主持界主持《娛樂百分百》創下無數經典情節和口碑，成為當年年輕人力捧的女團！大S在2001年與男子組合F4主演《流星花園》憑「杉菜」一角紅遍亞洲，之後獲得許多演戲的機會，除了參與劇集演出外，又轉戰拍電影，事業高峰期擔正女主角，先後與劉德華、余文樂和古天樂等一線男星合作，前途無可限量！大S在2010年作客《魯豫有約》自爆當年曾經Casting過《色戒》，並且分享與李安導演的互動，後來成為網民討論的熱門話題！

徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

大S自爆Casting過《色戒》。（影片截圖）

大S自揭與李安互動

在節目中主持人向大S提問有關拍戲最性感的尺度問題，她自爆曾經Casting過《色戒》：「其實色戒我也去過試鏡，都有和導演碰面，但是導演當時沒有跟我說他拍的尺度會是怎麼樣。但是導演會跟我聊天，拍戲是為了什麼？會拍什麼類型的片等等。然後我直接就同導演說，我大概拍戲會怎麼樣和接受怎麼樣的程度，跟我自己可以做什麼程度，導演聽完就立刻把我拼除掉！」

主持人繼續追問若果當年真的有機會拍《色戒》，大S則回應：「那一種尺度我真的不敢拍，我可能會同導演說一聲去洗手間，之後就跑了，再也不回來。」她強調拍戲之前會問得非常清楚尺度要怎樣，並表示：「如果我做到先會接這個工作，如果做不到這個工作就不會接。」

大S自揭與李安互動。（影片截圖）

大S指《色戒》尺度真的不敢拍。（影片截圖）