大S去世丨揭香港狗仔隊偷拍史　憶述海灘拍除衫戲唔敢離開更衣室

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S在2001年與男子組合F4主演《流星花園》憑「杉菜」一角紅遍亞洲，之後獲得許多演戲的機會，除了參與劇集演出外，又轉戰拍電影，事業高峰期擔正女主角，先後與劉德華、余文樂和古天樂等一線男星合作，前途無可限量！大S當年曾經與謝霆鋒合作拍攝電影《全城熱戀熱辣辣》，當年有指大S為了電影破格演出性感大露背。大S在2010年作客《魯豫有約》揭香港狗仔隊偷拍史！

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

大S揭香港狗仔隊偷拍史。（影片截圖）

憶述海灘拍除衫戲唔敢離開更衣室

大S在節目中表示：「我當年在拍《全城熱戀熱辣辣》的時候不知發什麼瘋，我看那個劇本她（角色）在劇中是一個非常豪放，不拘小節的女生，穿的衣服非常清涼，這套電影是我從影以來衣服最大的服裝，尤其我們在大街上拍攝，有很多狗仔隊包圍，我就覺得非常地不自在，我有一場戲更慘，要在海灘在眾目睽睽的情況下除衫，就穿了一件比內衣還要小的小布料下去游水，可是那時候周圍就有一大堆攝影機在等，然後又有很多觀光客圍觀，實在找不出那個更衣室，我致電妹妹小S跟她說我很害怕，實在走不出去，然後我妹妹就跟我說這沒有什麼，因為這就是自己的選擇能怪誰呢？我思考也的確如此，我看劇本的時候就知道有這一個挑戰。」她繼續指所有狗仔隊都有影相，並表示：「香港所有雜誌都登出，寫大S露出性感大露背。」

大S當年曾經與謝霆鋒合作拍攝電影《全城熱戀熱辣辣》。（影片截圖）

大S在2010年作客《魯豫有約》揭香港狗仔隊偷拍史！（影片截圖）

大S要在海灘在眾目睽睽的情況下除衫。（影片截圖）