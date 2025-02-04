東張西望｜「秀茂坪新娘」見人就問拎$2搭車　仲會伸手入你袋攞錢

今日（4日）的《東張西望》講到秀茂坪邨出現一名婆婆四處問人「拎錢」，這名婆婆逢人就衝上前焦急地表示「差2蚊」，向途人伸手「尋求援助」。婆婆原來幾十年來都在秀茂坪一帶不停騷擾路人及街坊，有人會真的應她所求給她錢，以求婆婆不再騷擾，可惜婆婆有理無理，即使你之前已經給過她錢，她繼續會衝上前問你拿錢，你不給的她更會伸手去搶。有街坊認識這婆婆，婆婆更有名號叫「秀茂坪新娘」，相信與她的奇裝異服有關。

秀茂坪邨出現一名婆婆四處問人「拎錢」，這名婆婆逢人就衝上前焦急地表示「差2蚊」，向途人伸手「尋求援助」。(節目截圖)

婆婆原來幾十年來都在秀茂坪一帶不停騷擾路人及街坊。(節目截圖)

今集的受訪者Nicole表示由初中開始已經有不愉快經歷：「佢係會喺寶達天橋嗰度不斷去搞人，即係纏繞人哋，去問人攞錢咁樣。」更指秀茂坪新娘會不停問人拿錢，覺得很煩擾：「跟住就會捉住你隻手啊，咁樣喺度痴纏。」去年11月Nicole拍下秀茂坪新娘在巴士站阻礙別人上車，片中見她不斷說：「唔該你快啲啦，快啲啦！」而等車的人則表示：「車到啦，唔好阻住人啦！」秀茂坪新娘更捉實等車的人衣角，企圖不讓她上車，好讓自己成功攞錢。而片中聽到有人說了「報警啊！」之後秀茂坪新娘就立即放手，讓人上車。

今集的受訪者Nicole表示由初中開始已經有不愉快經歷。(節目截圖)

去年11月Nicole拍下秀茂坪新娘在巴士站阻礙別人上車。(節目截圖)

Nicole表示當時見到秀茂坪新娘像隻怪獸般衝過來向她攞錢，她立即避之則吉：「我見到後面排緊隊嘅人故係逐個逐個畀佢騷擾。」節目組於秀茂坪連日視察，見到秀茂坪新娘於頭上綁了個粉紅色絲帶花球、披著黃色圍巾加穿著裙子，兩隻手都戴上了手錶及手鏈，打扮相當奇怪。

Nicole表示當時見到秀茂坪新娘像隻怪獸般衝過來向她攞錢。(節目截圖)

節目組於秀茂坪連日視察，見到秀茂坪新娘於頭上綁了個粉紅色絲帶花球、披著黃色圍巾加穿著裙子，兩隻手都戴上了手錶及手鏈，打扮相當奇怪。(節目截圖)

節目組於秀茂坪連日視察，見到秀茂坪新娘於頭上綁了個粉紅色絲帶花球、披著黃色圍巾加穿著裙子，兩隻手都戴上了手錶及手鏈，打扮相當奇怪。(節目截圖)

節目組於秀茂坪連日視察，見到秀茂坪新娘於頭上綁了個粉紅色絲帶花球、披著黃色圍巾加穿著裙子，兩隻手都戴上了手錶及手鏈，打扮相當奇怪。(節目截圖)

節目組拍到秀茂坪新娘一見人就衝上前做「伸手黨」，有些人怕被煩，所以就給她錢。節目組立即上前問街坊，街坊表示「經常都見到佢問人攞錢」：「周圍去啲巴士站問人攞㗎！」秀茂坪新娘見得手後立即轉換地方繼續問人攞錢，在途經的天橋都不斷問人攞錢，剛好她在天橋看中獵物，打算出手時，被尾隨的保安制止。保安不斷叫：「走、走、走、走！」秀茂坪新娘便一路小碎步的向前走，一邊擺脫保安。秀茂坪新娘速戰速決，一個又一個的問，即使老人都「唔放過」，除了與路人拉扯外，她更大膽到伸手到伯伯衫袋攞錢，認真倡狂。

節目組拍到秀茂坪新娘一見人就衝上前做「伸手黨」，有些人怕被煩，所以就給她錢。(節目截圖)

秀茂坪新娘見得手後立即轉換地方繼續問人攞錢，在途經的天橋都不斷問人攞錢，剛好她在天橋看中獵物，打算出手時，被尾隨的保安制止。(節目截圖)

基本上秀茂坪新娘見人就問，不會理會是否已經問過，街坊見到她衝過來都會一手推開，以防她黏上自己。秀茂坪新娘連快餐店的食客都不放過，繼續上前騷擾，當有人心軟給她錢時，她又會「獅子開大口」要4蚊，令食客覺得煩：「冇啊，咁我唔畀啊。」秀茂坪新娘見事敗所以轉頭就離開。

基本上秀茂坪新娘見人就問，不會理會是否已經問過，街坊見到她衝過來都會一手推開，以防她黏上自己。(節目截圖)

秀茂坪新娘連快餐店的食客都不放過，繼續上前騷擾，當有人心軟給她錢時，她又會「獅子開大口」要4蚊，令食客覺得煩。(節目截圖)

節目組找上秀茂坪新娘看她有什麼難言之隱，她以為節目組是執法部門，於是拔腿狂奔。節目組問她是否經常問人攞錢，秀茂坪新娘即「耍手擰頭」表示：「冇、冇、冇，我60幾歲啦，我有個仔，有老婆，有個細路，有個孫，有個新抱。我上過差館幾次，差館放過我啦。（點解會上差館？）罰咗錢、坐咗監啦，真係！唔好搞我！唔好跟住我，會畀我媽打！」她答非所問，之後就不再回答節目組的提問，繼續跑回大廈。

節目組找上秀茂坪新娘看她有什麼難言之隱，她以為節目組是執法部門，於是拔腿狂奔。(節目截圖)

節目組問她是否經常問人攞錢，秀茂坪新娘即「耍手擰頭」表示沒有。(節目截圖)

明天（5日）《東張西望》會繼續播出秀茂坪新娘的身世之謎，原來她並非窮到要四處問人拿錢，到底是為了什麼，就要等待明天的播出了。