專訪｜潘志文無視高層缺席《鱷魚淚》慶功　寧願大覺瞓：好把炮㗎

現年74歲、圈中人稱「潘翁」的潘志文，60年代考入國泰電影公司入行，拍過電影亦做過播音，70年代轉戰電視，憑俊俏外表，獲麗的力捧當上當家小生，拍下《鱷魚淚》、《變色龍》等經典劇集爆紅，甚至有TVB「剋星」之稱，當年他臨危受命飾演「盜帥」對撼鄭少秋「楚留香」，大挫對方銳氣；之後有份主演的《大地恩情》更打到《輪流轉》腰斬，「呂文駿」、「鄺志立」、「容亨」等角至今仍令不少電視迷津津樂道。近日，潘志文接受了《香港01》專訪，暢談縱橫影視圈逾半世紀的點點滴滴，當中更大爆不少有趣的故事，但這一切竟由他貪慕虛榮開始。



場地：花圖

潘志文小時候曾被一位親戚睇中，想培育他成其丈夫建築公司的接班人，但潘志文對此零興趣。（黃浩宏攝）

入行有段故：其實都是貪慕虛榮

潘志文自小得人喜歡，13歲時曾被一位親戚睇中，對方無兒無女，想把他栽培成其丈夫建築公司的接班人，但潘志文對此零興趣，「親戚問我有什麼志願時，我說喜歡剪頭髮和裁縫，因為我真的很貪靚，那親戚笑我都是沒什麼大志的，後來放棄了。」

天生擁有一副俊俏外表，加上個性貪靚，潘志文注定食「呢行飯」，他透過報考國泰電影公司訓練班投身娛樂圈，但原來之前有段故。當時年僅17、18歲的潘志文很喜歡一個叫阿珍的女仔，甚至想與對方結婚，但遭阿珍質疑「你17歲就和我結婚，你都還沒賺到錢」，於是潘志文去投考薪高糧準的警察，但阿珍又說了：「她說你做警察能賺到多少錢養我」，而阿珍更跟住一班小混混去做臨時演員，他當然不喜歡，但就激發了他對演藝的好奇，「後來我入了訓練班，將來有機會當明星，阿珍又想跟我和好，但我說我現在又不喜歡妳了。」

潘志文自爆年輕時真的很貪靚，每天都塗百利髮乳和丹頂髮蠟，經常有把梳放在口袋裡，打扮學足「四哥」謝賢。（黃浩宏攝）

潘志文笑言：「其實都是貪慕虛榮虛榮，因為在那個年代，我們主要娛樂就是看電影和聽收音機，所以我都做過廣播，那時又不懂國語，英文又不是很好，當然是看粵語片了，所以謝賢、呂奇、胡楓、鄧光榮等全部都是我的偶像，那時候還有陳寶珠跳的《彩色青春》，穿的衣服又漂亮，夜總會燈紅酒綠，看著看著就喜歡上了。」

被捧「播音王子」 最後「劈炮唔撈」

潘志文獲國泰電影公司取錄後受訓半年，期間拍過幾套戲，曾在秦祥林擔綱的《浪子之歌》演對方跟班，「秦祥林和小麒麟他們在前面，我們一群訓練班實習的小伙子就在後面演小混混。跟頭跟尾拍了幾套。」後來國泰電影公司不景氣，潘志文經同學介紹到港台做播音，一切由零開始，適逢當時港台想培養一批靚樣的年輕播音員，他順理成章獲力捧成為「播音王子」，並委以重任做《米高馮的故事》男主角，對撼商台的王牌節目《十八樓C座》。」雖然備受重用，但潘志文當時年紀尚輕，難免年少氣盛，當他知道《米高峰的故事》編劇李英豪被換，覺得新編劇不及對方好，即與顏國樑拉隊到台長面前「劈炮唔撈」，「『不是他編，我們不做了。』台長說：『沒得這樣，不由得你作主。不做就不要做！』最後真的不做，然後就出去拍電視了。」

潘志文當年憑此照片投考國泰電影公司訓練班。（受訪者提供）

潘志文直言任職播音時所學到的知識和所累積到的經驗，對他之後的演技有很大幫助。（受訪者提供）

視馮淬帆做師父

潘志文在李英豪引薦下，到麗的參與《狄娜與我》裡面的短劇拍攝，當時顏國樑也是一起。潘志文大讚狄娜友善、有文化，會與新人聊天，不過大家只限工作上交流，「因為我們那時候太年輕，人微言輕，對方跟妳打招呼已經很給面子。」由於當時是Freelance身份，潘志文又有機會亮相無綫，參演了《法網難逃》、《春暉》及《私戀》等，而早在《私戀》，他已與汪明荃合作，當時馮淬帆是劇中男主角，他則飾演第二男主角，一路拍一路向對方偷師。

有指他視馮淬帆做師父，潘志文直言：「雖然他沒有認過我是徒弟，但我心目中當了他是師父，馮淬帆也是有播音的根底，而且他演戲很生活化，還有他工作時很嚴肅，但工作後是很喜歡玩的一個人，我從他身上學到很多。拍《變》的時候，他還找我做男主角，與李司棋合作。」

潘志文曾拍攝《獅子山下》。（香港電台截圖）

潘志文稱港台找他回去之前，警務署長很不喜歡電影、電視常常醜化警察，以前的人的想法是「好仔唔當差」，尤其拍戲時常常見穿上一件夏威夷裇 配短褲，下身一對白的長襪襯涼鞋，後面袋著一支槍，吃完東西又不付錢，曬出槍頭槍尾，所以選了他演一個很斯文的警察，希望改變外界對警察的觀感。（香港電台截圖）

因《小時候》「叔叔」一角拒演同志電影

後來，馮淬帆因與無綫不和而被炒，頓失靠山的潘志文又遇到香港電台發展電視部，受當時台長張敏儀邀重返娘家，拍下家傳戶曉的《獅子山下》和《小時候》，甚至《警訊》都要找他主持，「《小時候》是很入屋，在街上，6歲至60歲都叫我叔叔。」

但亦因為這個角色，影響了潘志文42年後的一個決定，「之前有位導演找我拍一部關於男同志的故事，我不是歧視他們，我有很多朋友都是同志，他們都很友善、很好人。但這件事我未嘗試過，不知道我能否應付，最大的問題是電影又是叫《叔·叔》，如果叫《伯·伯》，我或許會接拍，所以最終我是沒有接拍這部戲。」

潘志文因演《小時候》「叔叔」入屋。（《小時候》劇集截圖）

潘志文說當時出街，6歲至60歲都叫他叔叔。（《小時候》劇集截圖）

潘志文透露該電影曾考慮安排于洋做他拍擋：「那個時候我剛好在TVB和于洋拍攝《丫鬟大聯盟》，我就說：『喂，如果真的找我們演拍不拍？』他就說：『沒所謂的，刷牙，刷完牙吃口香糖，然後照咀。』我就問：『行不行的？』他說：『給多點錢就做！』最後他又沒有做，我又沒有做。另外還想到電影又叫《叔·叔》，大家記得我以前演的叔叔是很正直，所以最後都沒有拍。」電影最後獲獎，但潘志文不後悔，天註定。

捨佳視高薪挖角 獲麗的一捧而紅

70年代，全盛時期九龍塘廣播道共有五間電視台，故又有「五台山」稱號，各電視台都搶收視、搶人，由於當時無綫簽下很多人，剩下的沒幾個，潘志文自然成為了佳視和麗的的爭奪目標，佳視還出動銀彈攻勢，但潘志文最後則選擇了麗的，當中取決於港台台長張敏儀的一番說話：「她說：『去麗的吧！』我說為什麼，佳視給的錢比較多。她說佳視給你這麼多錢，它就是綁住你的人，不知道會怎樣對你，有什麼戲給你演。但麗的現在知道它是會捧你的，而且麗的是一艘沉沒中的船，你過去如果真的沒有成績，都不關你的事，因為船已經沉沒中，不會說是你拖累的，果然麗的砸重本開拍《鱷魚淚》，直接以電影方式去拍攝，就把我一捧而紅。」

潘志文憑《鱷魚淚》一炮而紅。（《鱷魚淚》劇集截圖）

憶拍《鱷魚淚》勁辛苦 緊記偶像教誨

潘志文接受對方意見，選擇了麗的，也因此拍攝了其人生很重要的兩台劇《鱷魚淚》和《變色龍》，由於兩劇的角色與潘志文以往演的正派角色不同，所以他曾擔心，演《鱷魚淚》前問麥當雄和蕭若元：「為什麼把我的角色寫到有點反派？」二人跟他解釋：「這樣才好看，你看阿倫狄龍，他是演反派的，他是演殺手的，但是很多人喜歡看。人是沒有正派和反派，反派裡面覺得自己也是正的，我想了想，所以他這些說話也影響到我日後的演技。」

潘志文直言拍《鱷魚淚》過程辛苦，有開工沒有收工。（《鱷魚淚》劇集截圖）

拍《鱷魚淚》過程很辛苦，潘志文形容是有開工沒收工，但偶像胡楓（修哥）的一句說話令他學會要感恩，不要怨，「之前曾同修哥合作過劇集《浪淘沙》，他說做這一行，一定要食得鹹魚抵得渴和有衣食！我問什麼是有衣食？他說你紅，才會辛苦，所以要敬業樂意。曾經有幾位演員整天埋怨中秋節要工作很慘沒得休息，殊不知之後真的沒人找他們拍戲，真的每天待在家休息。」

但偶像胡楓的金石良言令他學會要感恩，不要怨。（受訪者提供）

因一事嬲爆缺席《鱷魚淚》慶功宴

辛苦得到回報，《鱷魚淚》收視成績不錯打贏無綫，當時作為老闆的黃錫照當然要攞威，未拍完就辦慶功，此舉也辣㷫了潘志文，「我那時真的入了戲，覺得自己好像是大哥，突然前一天公佈了收視，說前幾集收視很好，比無綫高，老闆黃錫照先生就說：『現在放食飯，停廠』，然後拉大隊出尖東擺幾圍慶功。那你吃三個小時，我不就要遲三個小時下班？我說你們去吧，我不去！我在錄影廠的梳化睡覺，我睡三個小時起床，我才可以記得對白。（你那時候豈不是得罪高層？）是啊，我不去。好把炮㗎！」

潘志文當年不滿停廠去搞慶功宴，故懶理得罪老闆，沒有出席，寧願留在錄影廠睡覺。（黃浩宏攝）

《變色龍》金句成經典 「潘翁」由來

接著，潘志文又遇上另一套經典《變色龍》，當中一句「我唔怕啲契弟，因為我最契弟！」至今仍是金句，潘志文指這兩句是麥當雄和蕭若元想的，他最初也有擔心出街後有沒有影響，因為他是香港電台出身，向來說對白是很認真，而問了很多人都說可以的，沒想到這句話流傳到現在，連黃子華在電影《毒舌大狀》都用上。同時，「潘翁」這個稱為也是由這套劇開始：「有次我和吳回叔在餐廳喝茶，我問他為什麼叫文叔呢？我說我才是『文叔』吧，原來他的真名叫吳翠民，然後他跟我說：『潘志文，以你現在江湖上的地位，你豈止是潘大哥、文叔那麼簡單，應該叫潘翁了！』」

潘志文在《變色龍》中一句：「我唔怕啲契弟，因為我最契弟！」成為經典金句。（黃浩宏攝）

「我唔怕啲契弟，因為我最契弟！」（《變色龍》劇集截圖）

戲內、現實同時喪父 再有假老竇「現身」抽水

回想拍《變色龍》，其中一場戲講述潘志文父親吳回過身，碰巧他在現實中的父親也離世，由於當時是邊拍邊播，完全沒法投出一絲時間，所以只能把親生爸爸的喪禮延遲，「劇組都真的沒辦法，要等著趕出街，就是趕戲裡面的爸爸要出殯，所以我自己的真爸爸唯有冷藏多幾天。」不過卻有報道說他喪父一事不是真的，只是為宣傳，更離譜的是當時很多人認作是他爸爸，潘志文笑言：「原來當時在香港起碼有三、四個姓潘的人，都告訴別人潘志文是他的兒子。」

而在潘父離世後，竟有傳媒去訪問其中一個認作是他爸爸的人，那個「爸爸」在馬會做得挺高級且住淺水灣，環境好像都不錯：「他請記者回去吃牛扒，喝紅酒，他說你不要怪我兒子，我兒子進入了這個影視界，有時候被人這樣利用，這樣宣傳是真的值得原諒的。」潘志文直言當時在大陸拍完外景回來，看到這篇文章氣得他要去告這本雜誌，後來被麗的高層按耐住，因為告都沒用。

潘志文拍《變色龍》時，劇中、現實同時經歷喪父。（《變色龍》劇集截圖）

由於當時是邊拍邊播，潘志文完全沒法投出一絲時間，所以只能把親生爸爸的喪禮延遲。（黃浩宏攝）

劇集爆紅赴星馬泰掘金 泰國登台遇槍戰

《變色龍》播出後，星馬泰掀起熱潮，潘志文和馬敏兒、劉志榮等多位主角全部都去登台掘金，他當時找來吳香倫合唱，因為當時他們都不是唱得很好，一定要找個拍檔幫手，又可以合唱。由於當時人氣勁，潘志文演出後獲不少「乜生」、「乜太」請食宵夜，而且又送鑽戒又有金撈，但他對此卻很反感，故一一拒絕，「在泰國的時候，有人送過整個『銀紙牌』和『銀紙花』，是用美金砌成的，很誇張，但我那時喜歡泰國佛，我說要送就送泰國佛好了，現在回想都覺得傻仔。」潘志文坦言當年去登台七天賺的錢，比在電視台做一個月賺得多，相當可觀。

潘志文坦言當年去登台七天賺的錢，比在電視台做一個月賺得多，收入相當可觀。（受訪者提供）

潘志文稱當時演出後獲不少「乜生」、「乜太」邀請食宵夜，又送鑽戒又送盡撈，但他對此卻很反感，故一一拒絕

不過賺錢的同時，潘志文在泰國登台時也曾遇過驚險開槍經歷。潘志文憶述當時前往夜總會登台綵排，很多人知道他要來，想一睹他的風采，但停車場位置有限，由於泊車的問題，有人跟他們的打手發生爭執，打手遭到對方用東西襲擊，結果就用槍向對方的腿開了一槍，「原來腳中槍還能走，打手就拿著槍圍著我們的車指來指去，我馬下趴在車裡。跟著那個人跑到後面去，我看到那個人最後還拿起水桶還擊打手，但舉起那刻整個就掉到地上，很多人湧上去圍著，我什麼都看不到，只聽到救傷車來，人之後就散開，那個傷者也送去醫院了。」

潘志文憶述當年去泰國登台遇到槍戰的情況。（黃浩宏攝）

他說當時自己趴了在車裡。（黃浩宏攝）

之後入到後台，驚魂未定的潘志文，才知道原來開槍那個就是原來安排要保護他的保安，「當時我當然害怕，我說不要啊，你不要叫他跟著我，不要又因為我開槍射人。夜總會老闆就說，行了，他開槍傷了人，我給些錢他，叫他回鄉下避幾天，結果幾天後，那個保安又回來沒事了，他樣子是很兇的，但對我很親切。」

《楚留香》鬧雙胞 「盜帥」撼鄭少秋

在當年，潘志文被譽為能與鄭少秋匹配的「楚留香」，皆因當時電視台「鬧雙胞」，他和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名版權被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》（原名：《盗帥留香》），裡面的對白如「香帥」也要改成「盜帥」。潘志文稱他當時正拍攝《新變色龍》，但被公司召喚上馬，劇集更找來徐克執導，雖然後來因麗的未能滿足徐克要求的資源，雙方未能繼續合作，但還有程小東任武術指導，以及曾江和秦沛等電影人坐陣，陣容絕對一流。

當年電視台「鬧雙胞」，潘志文和鄭少秋同樣飾演「楚留香」，但由於《楚留香》的劇名被TVB購下，故他們只能改名《俠盜風流》。（《俠盜風流》劇集截圖）

當年《俠盜風流》找來武術指導程小東，以及曾江和秦沛等電影人坐陣。（《俠盜風流》劇集截圖）

笑指他當年僅拍了八集便成功一挫《楚留香》銳氣，潘志文指這是電視台鬥爭，做演員只是盡自己本份，高層如何安排佈局，他們不會理，「而且我們只拍了八集，他們拍了六十集，你看了我們一集，就已經透露了十集的劇情出來，那再看無綫都已經無癮了，因為都看過知道劇情了。」

與鄭少秋識英雄重英雄

其後潘志文又憑《大地恩情》撼贏鄭少秋主演的《輪流傳》，後者僅播放15集就被腰斬。「容亨」一角不但大受歡迎，潘志文頓時好像也成為了鄭少秋的剋星，外間也難免拿兩人比較，但潘志文識英雄重英雄，稱鄭少秋向來是他偶像，而因為他的唱歌老師許佩的關係，兩人私下是認識也曾一起吃飯，「當時有些事情我不敢跟秋官講，因那時大家打對台，他是楚留香，我又是楚留香，但我們的戲服是孔權開做的，有日我發現為什麼我的靴裡面寫著鄭少秋名字，原來我們穿鞋的尺碼是一樣的，而且白色靴很易髒，有時拍攝遇正落雨就不夠換，於是他就拿了秋官的靴給我穿，是新的。」

潘志文當年有份主演的《大地恩情》大受歡迎，令無綫的《輪流傳》僅播放15集就被腰斬。（《大地恩情之家在珠江》劇集截圖）

「容亨」又成為潘志文其中一個代表作。（《大地恩情之古都驚雷》劇集截圖）

至1995年，潘志文加入了無綫，與鄭少秋在《天地男兒》合作，昔日的對手劇中演兄弟。笑問兩人在拍攝空檔可以聊一下以前的對撼歲月，又或者覺得誰比較帥？潘志文笑言當然不會：「大家都是大俠，怎麼會講這些！」但就分享了兩人大俠以外的可愛對話，潘志文還模仿秋官腔調說：「『喂，潘翁，你眼睛那麼大，不公道。』因為我當時演的角色是戴了老花眼鏡，老花眼鏡是有少少放大，而事實我眼睛是比他的，哈哈。」

潘志文與鄭少秋之後在無綫劇集《天地男兒》合作。（《天地男兒》劇集截圖）

飾演兄弟。（《天地男兒》劇集截圖）

由當家小生退居配角 不介意做「御用中風王」

後來，潘志文為了孩子學業和拓展太太的製衣生意移民加拿大，期間都有往返香港參與劇集拍攝，至2013年再次重返無綫。不過隨著年紀增長，潘志文已由當家小生退居配角，他坦言對此沒什麼介懷，覺得很自然，「第一我已經移民了，拍完一部戲很自然就回去休息一下，和家人團聚。差不多了，有另一部戲，我又回來，因為你不是做第一線主角，我們才會有機會多點時間回家。」至於近年更成為「御用中風王」，潘志文笑說：「又沒有所謂，我們盡量研究一下，不同中風是有不同的狀態。（你真的有去研究？）對啊，玩一下，等於五種不同中風的方法，你都要去研究，其實是好的，學到老做到老。」

對於由昔日當家小生，退居到配角，潘志文覺得很自然，沒什麼介懷。（黃浩宏攝）

對於「御用中風王」稱號，潘志文不但不介意，還表示不同中風是有不同的狀態，學到老做到老。（《再創世紀》劇照）

當年7千呎豪宅去向

另外，潘志文於97年的時候，曾讓《城市追擊》到他7千呎豪宅採訪，奢華裝潢令觀眾看到「嘩嘩聲」，該段採訪片段至今仍不時在網上流傳，究竟27年後這個豪宅的去向如何呢？潘志文表示：「不知道怎樣又被重提，其實在1996年的時候已經賣了。（但《城市追擊》是在97年採訪你？）總之就是因為97年，所以就賣掉，錢都差不多用完了。其實當時就是想出售，所以才給《城市追擊》訪問，其實這些已經是舊事，我現在住的地方更大、更貴。（是不是依然有桑拿、桌球、游泳池、觀星房？）當然是更多和更好的。」果然富貴呀！

潘志文1997年接受《城市追擊》的採訪，介紹其豪宅。（TVB截圖）

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