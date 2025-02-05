富貴千團丨黃庭鋒英國讀書演科研生入型入格　首做男一壓力爆煲

無綫新劇《富貴千團》進入結局周，在英國斯陶爾布里奇 Old Swinford Hospital School 及古城巴斯 Kingswood School 唸書的黃庭鋒，是次扮演大學科研生哈利入型入格，之前在台上發表「一滳血」計劃時更大晒招牌流利英語。

黃庭鋒晒流利英語。

網民讚庭鋒好適合演年青start up。

對於庭鋒首擔大旗任男主角，庭鋒受訪時坦言緊張到手震 ：「我嗰時攞住個劇本手都震埋呀，我記得嗰日上去監製房傾故仔，我好奇點解個故仔係圍住我嘅？我就問其實我要做啲咩，監製先至話：『其實你係男主角』，嗰刻係有少少震，但又要扮到好冷靜。」

庭鋒讚首度合作嘅靚湯好放、好搞笑。

哈利嘅「一滴血」計劃表面風光、內裏卻危機四伏。

為了做好角色，庭鋒透露事前狂煲《華爾街狼人》取經，又謂開工第一日即要拍攝爆喊戲壓力相當大：「現場有成廿幾個工作人員等緊你喊，嗰個壓力真係好大。我記得我坐咗喺度好耐，但完全放鬆唔到，心入面又好care其他人點諗我，好大件事。其實我早一日就有醞釀，諗咗好多唔開心嘅嘢。（有冇練埋點喊得靚仔啲？）管理唔到個樣喇，要管咗個情緒先。」庭鋒又指由於是首度與湯洛雯合作，故拍攝前都會擔心火花及默契等問題，但合作過後卻被靚湯的豁出去驚艷：「佢私下好幽默、好搞笑，比起我哋咁多個男仔都更加放！」

庭鋒話呢場喊戲係開工第一日嘅第二場戲，壓力好大。

庭鋒話呢場喊戲係開工第一日嘅第二場戲，壓力好大。

庭鋒話呢場喊戲係開工第一日嘅第二場戲，壓力好大。

與韋家雄合作。