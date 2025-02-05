痞子無間道｜朱敏瀚自爆同JW嗌交搞喊對方　周嘉洛慘遭姚焯菲嫌棄

陳瀅、周嘉洛和朱敏瀚今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動，他們接受訪問時異口同聲表示：「今次拍攝嘅時間緊迫過上次，好快籌備同埋拍戲嘅時間好短，但係我哋嘅默契好咗，拗撬都多咗。」被問到今次宣傳活動為什麼王灝兒（JW）會缺席？朱敏瀚則代答：「佢享受緊娛樂中，佢下一次就會嚟（宣傳）。」他續指等待JW回歸宣傳，並表示：「佢應該會講我搞到佢喊。」

陳瀅、周嘉洛和朱敏瀚今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動。（梁碧玲攝）

周嘉洛慘遭姚焯菲嫌棄

周嘉洛被問到與聲夢小花姚焯菲（Chantel）在TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》合作，他表示：「佢好聰明，學嘢好快，18歲女已經咁叻呢！有時回望返自己18歲嘅時候都未必做得到。」講到較早前Chantel回應與周嘉洛拍戲笑到好攰，他幽默表示：「我冇專登氹佢，希望佢下次唔好攰啦！」講到Chantel之前被問會否考慮選擇周嘉洛做男朋友時，婉拒選擇經常會引對方笑的伴侶，周嘉洛則笑言：「佢18歲女好清楚自己想要咩。」

回應新劇播放檔期問題

提到新劇有傳是去年台慶劇時段播出，卻改為今年初播放會否感到失落，周嘉洛表示：「正喎，新年播！」陳瀅則回答：「而家開開心心好迎接到個氣氛，我啱啱聽返JW嘅主題曲都有啲新年嘅feel，開開心心喺蛇年播出係好嘅事情。」朱敏瀚緋聞女友陳曉華早前在《萬千星輝頒獎典禮》上奪得獎項，他表示：「當日喺現場有恭喜佢。」會否會叫陳曉華準時收看新劇，他直言：「佢TVB員工嚟㗎嘛，所有TVB員工都要睇。」

陳瀅回應傳《痞子無間道》是去年台慶劇時段播出。（梁碧玲攝）

朱敏瀚指緋聞女友陳曉樺屬TVB員工必須要睇新劇。（梁碧玲攝）