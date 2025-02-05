車婉婉大談《無頭東宮》主題曲創作點滴　60歲曹永廉善用樂悠卡

車婉婉和曹永廉今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動時，曹永廉被問到今年踏入60歲拎樂悠卡一事，他笑言：「攞返啲着數啦！但係開心嘅每一個年紀我都接受嘅，60歲有返啲福利對我嚟講梗係好好啦！」他笑言：「我啱啱已經坐咗車㗎啦！」

車婉婉和曹永廉今日（5日）出席新劇《痞子無間道》宣傳活動。（梁碧玲攝）

車婉婉有望會有《中年好聲音4》

有消息指無綫會開《中年好聲音4》，車婉婉驚訝表示：「咁大個消息咩？新年真係開心好Yeah，如果再開第四季我當然想冧莊啦！我而家出街佢哋（觀眾）唔會叫我車婉婉，就會叫我《中年好聲音》，所以可能我就入咗血，再繼續做我唔覺得觀眾會覺得悶。其實第三季嘅收視係高過第一季同第二季。」

車婉婉希望有《中年好聲音4》。（梁碧玲攝）

車婉婉大談《無頭東宮》主題曲創作點滴

另外，講到較早前車婉婉在《萬千星輝頒獎典禮》與陳妙瑛和向海嵐合照，她分享喜悅：「嗰張世紀合照好多人鍾意睇，《無頭東宮》嘅主題曲好多人都唔知道係我唱，我好多謝當時嘅監製打去唱片公司話有個劇集要唱主題曲想搵車婉婉唱，當時填詞人就一晚寫咗《無頭東宮》主題曲，咁就一晚就錄完，連碟都冇出，就即刻首歌俾咗TVB，所以冇一隻碟有呢一隻歌，鍾意睇呢套劇或者鍾意聽呢首歌，都好難搵到呢隻歌！」

她續指當晚知道陳妙瑛和向海嵐做嘉賓，並表示：「我就去咗後台度等佢哋返嚟，當時套劇我又唔係演員，但我覺得呢一個《無頭東宮》嘅組合，對我自己嚟講係要留念，點知啲觀眾又咁鍾意，有好多人like！」

車婉婉在萬千星輝頒獎典禮與陳妙瑛和向海嵐合照。（IG圖片）