張繼聰發文指事情已發酵　非小氣唔接受批評：我接受嘅都超乎常人

今年的賀歲檔電影有三部，分別是《臨時決鬥》、《祥賭必贏》及《麻雀女王追男仔》，但整體票房都屬於比較差。而昨日（4日）就有寫開電影評論的社交平台發文踩今年的香港賀歲片，連張繼聰都現身表示感受。

去年中便流出今年將沒有賀歲片應市的傳聞，然後經各方努力終湊拚出三部面世。（電影海報）

Facebook專頁「港唔斷戲」昨日發文表示：「今年嘅香港賀歲片，票房差係合理...... 我自己只係睇咗三套入面嘅0.7套，純粹諗住應下節，但最後都要睇到我中途離場，真係差同尷尬到睇唔曬......新年流流都要人發火，唔尊重觀眾，觀眾最後都係會離棄你。」該專頁的言論立即引起今年三部賀歲片的其中一個主演張繼聰留意，他到該專頁留言：「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」。

疑不滿版主只睇0.7套賀歲片就狂踩，張繼聰留言表示：「今次係我最後一次睇你嘅page 👋🏻」（Facebook）

張繼聰隨後再發文：「坦誠分享內心嘅睇法，希望大家明白。」張繼聰於片中先向大家拜年，之後就講到有關專頁回覆的事宜，他表示自己平時對這些都不太作回應，但今次想了一會，因為事件已經發酵，所以決定回應事件。他先指現今的電影工業正處於不理想的狀態，之後就表示演員與影評人的關係是很重要的：「我覺得其實影評人好重要個原因係，其實我哋以前喺演藝學院讀書嘅時候，都有需要去受訓練點成為一個評論員，即係其中一個課題就係我哋要睇好多戲啊，要寫報告啊，即係學下點揀點樣去睇一套戲啊。所以我覺得影評嘅重要性就好似一個導遊咁，有啲朋友未接觸到部電影嘅本身，或者接觸到個電影嘅一啲宣傳嘅第一重，我哋係需要一啲影評人去導讀，或者睇完一套戲之後去介紹下佢從咩角度切入去欣賞一套電影。」

張繼聰隨後再發文：「坦誠分享內心嘅睇法，希望大家明白。」(ig圖片)

張繼聰亦表示每個人都有自己的自由，不一定要一方面的讚，因為各有品味，而且是一件很主觀的事情來。他用水果來比喻：「先撇除即係如果我做咗只蕉出嚟，你一開波你就好鐘意蘋果嘅，咁咁唔使講啦，即係因為你係根本上係唔鐘意蕉㗎嘛。咁但係如果你透過即係你可以解拆畀所有觀眾聽下，呢個人做咗只蕉出嚟，佢點解做一隻蕉出嚟，點解係咁樣嘅呢，佢過程係咁樣做㗎喎，即係原來佢係佢選擇咗咁樣，我到最後只蕉係肥美啊定係有少少爛喎。如果你講到過程出嚟呢，我係最開心嘅，即係其實我有時我恨都恨睇到一啲咁樣嘅一啲影評。」

張繼聰亦表示每個人都有自己的自由，不一定要一方面的讚，因為各有品味。(ig@louischeung2013)

之後張繼聰繼續講到他留意到該專頁發文後，亦不少的觀眾都有一些比較負面的睇法：「即係好似全部戲都唔值得睇咁！」他指如果發文者真的支持香港電影，並非這樣發文。他笑指有留意到現在有網民說他很「小氣」，不接受批評：「其實呢十幾廿年我接受嘅批評都已經係合理嘅無理嘅我諗都超乎常人㗎啦，咁所以我點會唔接受批評呢？我亦都覺得即係批評好重要，即係唔好講批評啦，睇法好重要。有陣時我畀錢我都要去進修，我都要去學點樣可以好啲，咁所以絕對唔係小氣，絕對唔係唔接受批評囉。」

張繼聰繼續講到他留意到該專頁發文後，亦不少的觀眾都有一些比較負面的睇法。(ig@louischeung2013)

張繼聰認為該專頁其實可以有另外的做法，可以令到整件事會更好：「如果大家都係同一行，真係想呢行好啲嘅話呢，其實就可唔可以有另外一個方法去導讀，因為每一個影評人你都有fans，你哋都真係有人會睇，一啲先入為主嘅睇法係真係會，人都係主觀㗎嘛，即係咁都係會影響。」

張繼聰認為該專頁其實可以有另外的做法，可以令到整件事會更好。(ig@louischeung2013)

最後張繼聰亦有分享今次為什麼會有這個舉動，因為他的朋友都覺得很意外：「我諗可能再多個原因就係，即係喺好多普羅大眾嚟講，其實呢一套只不過即係或者呢一輪我哋好努力去做，只不過係一套電影囉。但係喺我嘅眼中即係呢個係我哋嘅行業，真係唔係一套普通電影咁簡單，我哋行業面對緊好嚴峻嘅一個情況。」張繼聰指自己其非情緒勒索，更指認識他的人就知道他拍戲很認真，很認真對待自己的職業：「我做戲做咗，由我想做一個演員開始係17歲，我今年45歲，即係我做咗廿幾三十年都。唔計我五歲開始做戲，越做得耐呢，你就會越有自己嘅睇法，我覺得作為一個表演嘅人，你一定要係有自己嘅睇法。一定會有好多人同你講好多嘢，我又讀書嘅時候，我已經同我自己講，我要建立我自己嘅風格。」

最後張繼聰亦有分享今次為什麼會有這個舉動，因為他的朋友都覺得很意外。(ig@louischeung2013)

最後張繼聰表示「我唔睇個page啫」，大家可以繼續看的，他不看港產片，大家還是可以繼續看的，各有自由的。