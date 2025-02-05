東張西望｜秀茂坪花婆大受打擊先周圍問人攞錢　仲話係姑爺仔教

今日（5日）《東張西望》繼續講到秀茂坪邨的「秀茂坪新娘」花婆，她每逢見到人就會焦急地衝上前伸手問人「攞2蚊」，花婆幾十年來都在秀茂坪一帶不停騷擾路人及街坊，大家見到她都會避之則吉。當大家都以為她很窮困而需要問人攞錢時，其實她生活並不拮据。

花婆幾十年來都在秀茂坪一帶不停騷擾路人及街坊，大家見到她都會避之則吉。(節目截圖)

節目組跟蹤花婆幾天，發現她除了每天問人攞錢外，亦會到餐廳用餐，見她拿出$100出來結帳。當以為她準備結帳離開時，又發現她拿出信封，把$30放進裡面，再寫上地址投入郵箱，入錢寄信這個行為更是她每天的指定動作。

節目組跟蹤花婆幾天，發現她除了每天問人攞錢外，亦會到餐廳用餐。(節目截圖)

花婆寄完信後於商場閑逛，逛完又會去街市買東西，看上去超正常，與她平時的行為有著超大的分別。節目組訪問她購物的藥房，藥房人員指她「好正常」，又不會賒數等，藥房人員亦有聽說過她的事：「佢話離咗婚好耐好耐，有個女都好似30-40歲，通常都係啲受到刺激至會咁。」她之後又到燒味檔買燒味，而燒味檔店主對她亦很熟悉：「佢應該有錢㗎，佢同我講成日都想找個男人。佢自己講有十幾廿萬，聽人講話佢離咗婚，老公有外遇啊，打擊咗佢變到咁。」

花婆寄完信後於商場閑逛，逛完又會去街市買東西，看上去超正常。(節目截圖)

藥房人員指她「好正常」，又不會賒數等。(節目截圖)

燒味檔店主對她亦很熟悉。(節目截圖)

原來大家都知道花婆因為受到打擊才會四處找人攞錢，但因為她行為太進取，會伸手入袋攞錢，所以大家都制止她。黎寬怡上門探望花婆，了解她背後是否有什麼難處，花婆開門見到黎寬怡後，立即關上門表示「唔得閒」。她再被問到為什麼四周問人攞錢，就立即指自己沒問人攞錢，更拒絕再與黎寬怡對話。

原來大家都知道花婆因為受到打擊才會四處找人攞錢。(節目截圖)

黎寬怡上門探望花婆，了解她背後是否有什麼難處。(節目截圖)

花婆開門見到黎寬怡後，立即關上門表示「唔得閒」。(節目截圖)

據街坊所指，花婆數十年前與老公離婚，懷疑因此而性情大變，自此就開始問人攞錢。黎寬怡於是上前向花婆了解近況，花婆一開始都斯文拒絕黎寬怡，不停表示「冇」：「冇（冇問人拎錢），呃你㗎！」黎寬怡指有很多人都指她不停問人攞錢，亦有拍下片段做證，但花婆繼續表示「呃你㗎」：「啲姑爺仔教嘅，（姑爺仔係邊個？）魏秋樺！」更叫黎寬怡去找魏秋樺。

花婆數十年前與老公離婚，懷疑因此而性情大變，自此就開始問人攞錢。(節目截圖)

黎寬怡於是上前向花婆了解近況，花婆一開始都斯文拒絕黎寬怡。(節目截圖)

但突然間花婆情緒激動，黎寬怡一邊問她就一邊急步走，更大叫「唔知啊」，之後又一連說了幾句粗口，節目組為了避免繼續刺激花婆情緒，於是先行離開讓她回家。