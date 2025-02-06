「烏鴉哥」淪落街頭表演雜耍？　網民讚好大隻：陳浩南都打唔贏

張耀揚出演《古惑仔》系列的「烏鴉」後爆紅，雖然已相隔將近30年但依然為人津津樂道。早前「烏鴉哥」張耀揚出席TVB頒獎典禮時一頭白髮的造型更令人粉絲回憶滿滿，而也有不少人直言，就算「烏鴉哥」已年屆61歲，依然是「型到炸裂」。

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

張耀揚台上重現烏鴉經典一幕。（電影截圖）

近日有網民野生捕獲「烏鴉哥」在內地街頭表演，片中的他有着一頭「染金毛」黑髮，赤裸上身的他大騷44吋胸肌和六舊腹肌，而且更表演了當年《古惑仔》的「烏鴉哥」的單手食煙拋煙絕技，更有耍大刀，翻筋斗等表演，相當精彩！

離遠睇，「深圳烏鴉」真係好似原版。（截圖）

「深圳烏鴉」耍大刀表演。（截圖）

離遠睇，「深圳烏鴉」真係好似原版。（截圖）

但細心一看，其實此「烏鴉」不同彼「烏鴉」，片中的「烏鴉」其實只是所謂的山寨明星「深圳烏鴉」。其實早在去年9月，這位「深圳烏鴉」就曾經到香港銅鑼灣、旺角等地做過街頭表演，有關的影片流出後更掀起過一陣討論。

「深圳烏鴉」耍大刀表演。（截圖）

近日有網民於社交平台分享有關短片，又再引起網民討論。有網民就表示「深圳烏鴉」與「烏鴉哥」十分相似，又笑言：「如果當年烏鴉哥有佢咁勁，就唔會打輸」，又留言說：「不是…這陳浩南打不贏的」、「高仿裡最有料的」。當大家看到「深圳烏鴉」拿起大刀表演時，又有人留言：「關二爺那段是真身上場吧」，亦有人笑言：「辛酸畫面流出」。

「深圳烏鴉」的抖音平台有過百萬粉絲。（截圖）

「深圳烏鴉」比原版更加大隻。（截圖）

「深圳烏鴉」比原版更加大隻。（截圖）

「深圳烏鴉」比原版更加大隻。（截圖）

上年「深圳烏鴉」嚟過香港表演。（截圖）