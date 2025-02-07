足金X猴2.0｜玄學家批屬狗黃耀英行運　驚變粗口失笑：屬X嘅朋友

2004年的農曆新年期間，TVB《英格蘭超級聯賽精華》出現了一個經典片段，至今仍是網上佳話，不時被網民翻Loop。無綫足球評述員曾偉忠及蔡育瑜主持期間，公布「賀年送金猴」有獎問答遊戲的得獎名單時，曾偉忠誤將足金「金猴」讀成粗口「X猴」，隨後蔡育瑜可能因受到曾偉忠的影響，居然把足金「金猴」讀成足金「X含」，被人笑足十幾年，至12年後，再一次輪到猴年，二人決定再公布有獎問答遊戲，再次送出足金「金」猴，一雪前恥！兩位主持「苦練」12年的情況下，終於讀出「金」猴正確讀音，開心到抱住對方，十分搞笑。

2004年曾偉忠及蔡育瑜因誤讀粗口「足金X猴」及「X含」，成為網絡經典。（YouTube/@waiyue）

時隔12年，二人再次挑戰讀出金猴的正確讀音。（YouTube/@Now TV）

在讀出正確讀音後，曾偉忠與蔡育瑜開心到抱住對方。（YouTube/@Now TV）

而今年雖然是蛇年，不過在無綫《直播靈接觸2》中，玄學家皓云師傅就犯下同樣錯誤。他當年正在講十二生肖的蛇年運程，表示今年屬雞與屬狗最旺，當中主持主一的黃耀英正是屬狗代表，一臉得戚。此時相信皓云師傅將「屬狗」與「屬雞」混淆，一時口誤講錯成粗口「屬X嘅朋友」，變成「屬X…屬牛（編按：應為狗）同埋屬雞嘅朋友呢……」之後他已經失笑，但嘗試講落去。此時羅泳嫻與黃紫恩亦已忍俊不禁，甚至大笑出聲，後者更笑到擰歪面。

玄學家皓云正在講十二生肖運程，當講到屬狗和屬雞最行運，卻一時口誤變粗口：「屬X…屬牛（編按：應為狗）同埋屬雞嘅朋友呢……」（TVB Plus）

黃耀英正正是那位「屬X」的朋友！（TVB Plus）

此時羅泳嫻（左二）與黃紫恩（右一）亦已忍俊不禁，甚至大笑出聲，後者更笑到擰歪面。（TVB Plus）

幾秒後本來眾人已開始回復平靜，不過因為師傅要再講第二次「屬狗嘅朋友」，他非常小心翼翼怕再出錯，掩嘴笑住講：「吉星比較……Sorry……」便爆笑要停一停，梁思浩問：「係，吉星比較咩呢？」師傅嘗試冷靜下來續說：「比較多，凶星少，所以今年嚟講，屬狗嘅朋友……」黃紫恩見他失笑又再笑問：「屬狗嘅朋友點呀？」

師傅要再講第二次「屬狗嘅朋友」，他小心翼翼怕再出錯，掩嘴笑住講：「吉星比較……Sorry……」，爆笑到要停一停。（TVB Plus）

師傅嘗試冷靜下來續說：所以今年嚟講，屬狗嘅朋友……」黃紫恩見他失笑又再笑問：「屬狗嘅朋友點呀？」（TVB Plus）

黃耀英終於都不禁問了句：「有咩咁好笑呀？講嚟聽下！」眾人之中最冷靜的梁思浩幫手打圓場：「佢想話畀你聽佢唔抵得你咁旺」，師傅即接話：「所以我真係見到你就好開心。」擾攘足足30秒，整個爆笑時刻才告一段落。直播間有網民留言：「講粗口？」、「師傅要小心發音」、片段被網民瘋傳，就連黃耀英太太李旻芳都留言：「Hahahahahahah」，並不斷重提「足金X猴」。

黃耀英終於都不禁問了句：「有咩咁好笑呀？講嚟聽下！」（TVB Plus）

最冷靜的梁思浩幫手打圓場：「佢想話畀你聽佢唔抵得你咁旺」爆笑時刻終告一段落。（TVB Plus）