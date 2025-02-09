專訪｜潘志文剖白與砂煲兄弟顏國樑疏遠因由　仍銘記同甘共苦回憶

人稱「潘翁」的潘志文，最近接受了《香港01》的專訪，當中除了暢談在娛樂圈打滾逾半世紀的點滴外，也有談及他這些年在圈中的人與情。其中，近年因為一個訪問，令不少人重提他與已故藝人顏國樑的關係，潘志文親自剖白了為何與對方由「砂煲兄弟」變疏遠。另外，他也提到當年與麗的花旦苗可秀的一段情，如今兩人再見亦是朋友，但就曾經因為一件事，惹來現任太太吃醋。



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潘志文在這次專訪，除了暢談在娛樂圈打滾逾半世紀的點滴外，也有談及他這些年在圈中的人與情。（黃浩宏攝）

剖白與顏國樑關係

在這次訪問中，有個名字潘志文不時提到，尤其是他初入行打拼的時候，這位就是已故資深演員顏國樑。潘志文直言當年與顏國樑同時期進入香港電台播音、一起「劈炮唔撈」，大家就吊起砂煲，成為「砂煲兄弟」，每天坐在一起吃飯盒、等開工，但後來各有各發展，顏國樑去了無綫演『陳積』，他又開始被力捧，運氣又來了，大家便疏遠了，很少接觸，「可能大家後來的生活環境、大家的朋友都不同了，他有他的忙，我有我的忙，所以疏遠了，但我們是沒有吵過架。總之大家都是記得以前曾經同甘共苦的『砂煲兄弟』，留下一個永遠的回憶。」

潘志文剖白與砂煲兄弟顏國樑疏遠因由，永遠記得二人昔日同甘共苦的回憶。（黃浩宏攝）

顏國樑在訪問中說，潘志文的一句話殺傷力很大，其實他是想講，自己因這句話決定發奮。（《老友鬼鬼》截圖）

對於顏國樑曾在訪問中憶述二人在一次飯聚爭埋單時，他的一句「你不要跟我爭了，我賺錢比你容易很多」，殺傷力大，雖然顏國梁明白對方的用意是想激勵他，但後來則傳到二人因此兄弟情決裂。潘志文澄清自己事實並不是這樣說：「我是說不要爭（付錢）了，我賺的錢比你多，不要爭，爭甚麼。比你多和比你容易是兩個很大的問題，我怎麼會容易呢 ？我紅，我很辛苦，但我賺錢賺得多，因為那時他未得志、未紅，他後來又去做警察（輔警），我錢比你多，就我請客。但他就聽錯『我賺錢比你容易』，所以令到他有芥蒂，不是容易，容易是不對的。」提到缺席顏國樑喪禮，潘志文解釋自己當時在內地拍劇抽不到身，而且近幾十年他都盡量不出席白事。

潘志文澄清當日對顏國樑說的一句說話。（黃浩宏攝）

與馬敏兒拍接吻戲失手 余安安要求盡情咀

另外，潘志文當年身為麗的當紅小生，跟不少靚女合作，與馬敏兒尤其有緣，在《鱷魚淚》演兄妹，到《變色龍》則演情侶，但就是這個關係轉變，令潘志文拍接吻戲失手。潘志文笑說：「那時候還是不夠經驗，因為真的當了馬敏兒是妹妹，有場戲說我們在車上接吻，我真的過不了自己，以為自己拍戲很厲害，很會避鏡頭，沒料攝影師的功夫又不太好，拍出來穿崩了，不是真的親到她，只是在親自己的手，自此之後發覺演戲都是要認真一點。」

潘志文和馬敏兒在《鱷魚淚》演兄妹。（《鱷魚淚》劇集截圖）

兩人在《變色龍》飾演情侶。（《變色龍》劇集截圖）

而在《變色龍》後期同樣跟他有感情線的余安安，則叫他不要假吻，盡情放鬆去吻：「我說妳男朋友小寶（爾冬陞）經常跟著妳回來，他又那麼高大健碩，我害怕。她說不要怕，做戲當然要投入，於是真的親，大家也親得很開心。」潘志文還爆余安安完成劇集拍攝後，與陶敏明去歐洲旅行，他未拍完去不了，於是託余安安買兩件名牌長褸回來，而余安安也真的幫他買了，但此舉卻令爾冬陞打爛醋埕，「小寶問余安安買給他的嗎，余安安說是買給潘翁的，小寶即刻問你們感情那麼好的嗎，這樣算什麼？我說沒什麼，朋友嘛。」

潘志文稱當時真的當了馬敏兒是自己的妹妹，所以拍接吻戲的時候，有點過不了自己，原本以為自己拍戲很厲害，很會避鏡頭，豈料最後穿崩。（黃浩宏攝）

潘志文劇中與余安安都有感情戲。（《變色龍》劇集截圖）

對第一段婚姻感愧疚

英雄難過美人關，潘志文當年亦曾敗倒在麗的花旦苗可秀裙下，潘志文承認與苗可秀這段感情，導致第一段婚姻離婚收場，縱使已過多年，但他對此依然感到愧疚，「就是因為那時候我發生過第二份感情。（在和第一任太太一起時發生？）嗯。（那段感情就是苗可秀？）沒錯。（那時候為什麼會這樣？）我都不知道為什麼。（太入戲？）不是的，根本上我們不是演同一部戲。當時她忙著她的《天蠶變》，我又忙著我的《鱷魚淚》，大家在電視台碰面都沒有打招呼，我還很不喜歡她，雖說妳是電影明星，但我也是電視台當家，為什麼妳招呼都不跟我打一個。後來跟她好了之後，她才跟我說，第一我沒有留意你，我也不知道你是這麼紅；第二她有近視的，她都沒有戴眼鏡，不知道我是誰，而且她是一個很率直的人，不會對著任何人都笑騎騎。」笑問說到你又不喜歡她，她又看不到你，那大家因為什麼會擦出火花？潘志文直言：「總之就是緣份來到。（所以那時候就和第一任太太離婚了？）是。」

潘志文當年與苗可秀曾有過一段感情。（黃浩宏攝）

潘志文表示苗可秀每次回港他都會請對方吃飯，和帶對方買東西，所以就發生過以前被狗仔隊跟蹤，希望可以跟到二人會不會去酒店開房，最後當然是什麼都沒有，但就令到現任太太有少少吃醋。（黃浩宏攝）

與苗可秀再見亦是朋友 因一事惹太太吃醋

雖然後來與苗可秀分開了，但潘志文與對方再見亦是朋友，也有保持聯絡，「她每次回來香港我都會請她吃飯，帶她買東西，所以就發生過以前被狗仔隊跟蹤，希望可以跟到我們會不會去開房、去酒店，其實我是帶她買眼鏡、帶她買衣服，還有和她的家人一起吃飯打邊爐。（大家關係很好的？）當然好。（現任太太會不會吃醋？）都會有少少，如果沒有這些狗仔隊跟蹤的話...其實她都知道這是事實，我們再見亦是朋友」。

潘志文和苗可秀曾合作過幾部劇集，在時裝劇《柔情點三八》中二人飾演夫婦。（《柔情點三八》劇集截圖）

還有在古裝劇《滿清十三皇朝》飾演皇帝、皇后。（《滿清十三皇朝》劇集截圖）

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