掌心結局劇情｜最新追劇日曆/播出時間+預告+演員角色簡介

《掌心》陸劇有周阿紫作為編劇，柏杉為執導，由劉詩詩、竇驍領銜主演的一套以古裝懸疑為題材的電視劇。此劇是古裝女神劉詩詩首部古裝懸疑探案劇，搭擋知名演員竇驍為男主角，上演惡人大對決，緊張又大快人心！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

掌心官微@Weibo

《掌心》｜電視劇情大綱

大唐嗣聖年間，顧清（劉詩詩 飾）年少時被人利用催眠術誘騙良家少女給官員權貴享樂，令家族被追殺滅口。十八年後，她改名換姓做葉平安，重返京城創辦「心病醫館」，從此憑藉聰明才智和勇氣開始一段長達十八年的復仇之旅，她化身心病大夫，運用心計來迷惑人心，以催眠術和醫術為利刃，甚至以自身性命為餌，引誘他人入局。她因一宗神秘的舊案來到洛陽，因幾宗離奇的診療案件被稱為巫醫。

大理寺丞元少城（竇驍 飾）出身於賤民區，因身份卑微飽受歧視，不擇手段以滿足對權力的渴望，陰險狠毒，隨時留意著爬上高位的機會。這個時候，洛陽城發生了命案，一位大人於家中斃命，他在死前曾請葉平安前來府上診治心疾，當時現場僅有葉平安一人。元少城負責調查此案，雖然察覺到其中的端倪，但為了利益決定將葉平安置於死地，以作為自己晉升的「投名狀」，意想不到反被葉平安引入復仇棋局。他們各懷目的，相互利用，葉平安希望為自己平冤，而元少城則企圖借此案件提升權力階級。隨著案件的深入，二人關係逐漸產生微妙的變化，從最初的敵對到合作、信任。

《掌心》結局播出時間｜最新追劇日曆

《掌心》電視劇結局幾時播?《掌心》一共有30集，2月17日至2月23日，優酷VIP週一、週五至週日每天更新1集；週四更新1集。SVIP每個更新日提前多看1集。

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《掌心》｜預告

《掌心》｜演員

劉詩詩 飾 葉平安

原名顧清，年輕時被利用，家族被人滅口。長大後性格獨立、充滿智慧和膽略，做了心病大夫。

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竇驍 飾 元少城

出身於賤民區，因身份卑微飽受歧視，重視權力，想將葉平安置於死地。

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鄭業成 飾 武安康

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宣璐 飾 陸丹心