餘燼之上劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《餘燼之上》陸劇有秦飛、袁金松、藍菁作為編劇，程浩為執導，由王子奇、孫陽、孫怡領銜主演的一套以現代懸疑為題材的電視劇。劇中有男主角王子奇飾演雙重人格外，還有懸疑推理的離奇案件，劇情緊湊又刺激！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《餘燼之上》｜電視劇情大綱

十年前，廖思遠（王子奇 飾）經歷了一場嚴重火災，以致家破人亡，更迫使他產生雙重人格。十年後，他捲入了一宗校園謀殺案，在追尋真兇時，意外發現這件案與當年的火災有著千絲萬縷的關係。隨着五宗離奇古怪的案件相繼展開，每宗案件越來越驚慄，背後陰謀不軌。廖思遠和哥哥廖知白（孫陽 飾）曾經情同手足，但因為那場火災，兄弟二人站在對立的兩端，出現很大的分歧。廖知白以前是個天真無邪的少年，但在仇恨的影響下變得冷酷無情，他隱姓埋名，為了查出真兇，花費了十年時間精心部署，為家族報仇雪恨。而廖思遠承受著沉重的心理壓力，因受過多刺激產生出第二人格，與他幻想中的「哥哥」並肩作戰。他逐步深入追查，掙扎於救贖和報仇之間，當年悲劇的真相也慢慢浮現，他不只屢破奇案，還一步步接近十年前的真相，為家族洗清冤屈。在餘燼之上，正義遲來。

《餘燼之上》播出時間｜最新追劇日曆

《餘燼之上》電視劇幾時播?《餘燼之上》一共有28集，由騰訊視頻播放，首更4集，SVIP搶先看一集。

《餘燼之上》｜演員人物關係圖

《餘燼之上》｜演員

王子奇 飾 廖思遠

十年前火災的倖存者，擁有雙重人格，常常掙扎於復仇與理性

余烬之上官微@Weibo

孫陽 飾 廖知白

廖思遠的哥哥，天才少年，幫警方破獲過很多案件

余烬之上官微@Weibo

孫怡 飾 戚夏

法醫，表面冷漠，內心熱愛生活，追求正義

余烬之上官微@Weibo

劉敏濤 飾 戚美華

戚夏媽媽，埋藏著與廖思遠不為人知的秘密