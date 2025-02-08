大S逝世｜具俊曄重情義不貪財　酷龍拍檔車禍傷殘堅持不單飛搵銀

大S逝世令中港台韓網民震驚！大S去世，不少網民都關心她的一對小朋友的前程安排，某部份網民對於遺產分配等問題熱烈討論起來。兩岸三地對於大S的丈夫具俊曄和前夫汪小菲持有不同意見，有內地網民直指覺得具俊曄貪錢力撐汪小菲深情，而台、港、韓網民則普遍持相反意見，認為具俊曄本身就是一個重感情而不貪錢財的人。

大S多年前「赴韓約會具俊曄」的畫面（影片截圖）

大S與具俊曄。（微博圖片）

「韓團始祖」酷龍，具俊曄和拍檔姜元來。（網上圖片）

其實具俊曄在韓國娛樂圈中也頗具份量，原因在於他是「韓團始祖」酷龍的成員。1996年具俊曄與拍檔姜元來以 酷龍 組合出道，以Hip-Hop舞曲及R&B曲風震撼韓國流行樂壇，其後發展亦相當順利，不僅紅遍韓國拍入其他亞洲國家。

姜元來受傷後，具俊曄對他不離不棄。（截圖）

姜元來因車禍被迫暫停事業發展。（網上圖片）

具俊曄堅決不讓組合酷龍解散。（網上圖片）

可惜一場交通意見改寫了他們的一生。2000年11月姜元來因一次車禍意外造成下半身癱瘓，除了姜元來專心養病及忙於官司，具俊曄亦因拍檔傷而需暫停事業。當時具俊曄原有單飛繼續娛樂事業發展，但他卻一口回絕公司建議。不止如此，他也同時推掉了所有演出，與姜元來的家人一同照顧拍檔姜元來。

具俊曄堅決不讓 組合酷龍 解散。（網上圖片）

具俊曄也堅決不讓 組合酷龍 解散，令姜元來重新振作。（CFP）

多年來，具俊曄也堅決不讓組合酷龍解散，寧願從頭學習作曲、彈琴成為一名DJ。到再次推出專輯時，竟是與坐在輪椅上的拍檔姜元來一起推出專輯《光頭密碼》和《We Are》，而且為了讓拍檔也可尋回昔日光景，還特地編排了輪椅舞。

具俊曄同媽媽同住，感情好好。（節目截圖）

具俊曄不止對多年拍檔兼好兄弟有情有義，他也十分孝順。就算已經出道多年，成為「前輩級」兼住明星豪宅，他依然與母親同住。在韓綜《戀愛的滋味》中，曾經有爆料者吐槽具俊曄，說他都50多歲了還是個媽寶男，並且透露：「他媽媽70多歲了，還天天給他做飯，而且天天希望他結婚想要抱孫。」但顯然具俊曄好少理，將與母親同住屋簷下視為理所當然。

大S去世｜汪小菲疑用錢買水軍打造「深情人設」 工作文案曝光

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汪小菲被質疑買水軍打造「深情人設」。（視覺中國）

大S去世｜小三張穎穎撐大S再爆料 揭汪小菲婚後第二年已出軌

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