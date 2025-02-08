TVB視帝新年大搞粉絲聚會　被揭露利市金額出手勁闊綽

48歲視帝陳展鵬與單文柔（Phoebe）結婚後，誕下可愛的囡囡小豬比，兩夫婦經常會在社交網站分享生活點滴，家庭非常幸福美滿！陳展鵬近年除了專注在拍攝電視劇外，還經常有內地‪商業演出機會，他的唱功也深受聽眾歡迎，實力非凡。他從初出道至今一直吸納一班熱愛他的粉絲追隨，而最近踏入新年期間他與粉絲一同慶祝賀年節日，而在聚會中更大派利市，意以外曝光視帝封利是金額。

陳展鵬與單文柔及女兒女兒陳諾瑤一家三口。（IG@rucochan）

有網民分享參加陳展鵬賀年的聚會時，收到偶像所送贈的紅色利市，利市封則寫上「大吉大利」，而金額則是$1000港幣，令人相當羨慕。講到是次聚會陳展鵬有別過往官仔骨骨的打扮，則穿上一件深藍色外套示人，不過依然相當有型，而且皮膚狀態極好。據了解陳展鵬有新劇《巨塔之后》即將會在今年播出，而合作的班底則是宣萱、陳煒及劉佩玥領銜主演，陣容令人相當期待！

陳展鵬新年大搞粉絲聚會。（小紅書截圖）

陳展鵬被揭露利市金額出手勁闊綽有$1000港幣。（小紅書截圖）

講到派利市方面，香港明星足球隊成員譚詠麟和黃日華日前現身球場派利市給足球隊員，每一位隊員齊齊排隊，而譚詠麟則按照習俗慣例，家中有孩子的足球隊成員就會給雙封利市，而有網民則留言曝光黃日華的利市金額是$100港元，也相當有意頭！

譚詠麟則按照習俗慣例，家中有孩子的足球隊成員就會給雙封利市。（小紅書截圖）

黃日華日前現身球場派利市給足球隊員，每一位隊員齊齊排隊。（小紅書截圖）