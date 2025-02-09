安德尊曾在台上除小朋友褲　丁子朗見過對方擸櫈攻擊

無綫全新節目《今晚乜都拗》由森美做主持，日前（6日）舉行記者會，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、鄭洐峰、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。丁子朗與麥美恩、森美及吳若希更即席re-u《森美旅行團》的經典pose。

丁子朗與麥美恩、森美及吳若希更即席re-u《森美旅行團》的經典pose。(資料圖片)

無綫全新節目《今晚乜都拗》日前舉行記者會，由森美做主持，一班藝人丁子朗、陳懿德、麥美恩、支嚳儀、周吉佩等人都有出席。(梁碧玲 攝)

丁子朗在記者會中提到安德尊（大王）在節目中差點動武「擸凳打人」：「佢拎起張凳車人哋，嚇死我！我本身我以為大家都係文質彬彬，喺度文化上交流啦，佢第一集就即刻打人。」森美笑丁子朗不了解大王：「大王最出名嘅就係做兒童節目嘅時候，佢打𡃁仔同埋除𡃁仔褲㗎喇！」丁子朗露出一臉驚訝問「真㗎？」森美就叫他有空可以在網上重看，然後繼續告訴丁子朗當時大王到底做了什麼：「佢喺一個live嘅節目裏面打佢（小朋友）個頭，話乜都唔識啊，跟住走，就除咗佢條褲。你唔好睇少大王，佢冇除你褲已經算係咁！」

丁子朗在記者會中提到安德尊（大王）在節目中差點動武「擸凳打人」。(梁碧玲 攝)

丁子朗唔知大王打人呢件事。(胡凱欣 攝)

企安德尊隔離個小朋友好慘。(影片截圖)

企安德尊隔離個小朋友好慘。(影片截圖)

安德尊曾在台上除小朋友褲。。(影片截圖)

安德尊曾在台上除小朋友褲。。(影片截圖)

丁子朗接受《香港01》訪問被問到當時的情況時，見慣大場面的他都表示很意外：「我冇諗過一個清談節目可以擸張凳嚟攻擊對方，真係有啲驚！因為冇諗過嘩！咁癲！但係我相信大王嗰刻都真係興起覺得，唔係咁樣喎！真係唔係咁！跟住就忍唔住擸凳囉。」

見慣大場面的丁子朗都畀大王嚇親。(梁碧玲 攝)

丁子朗冇諗過一個清談節目可以擸張凳嚟攻擊對方。(胡凱欣 攝)

雖然丁子朗被大王嚇一嚇，但因為他覺得道理在他一方，所以就繼續說下去，無懼大王繼續「擸凳」。他指自己其實未聽過大王會打人：「打小朋友同除小朋友褲呢樣嘅聽聞，我心諗：『Is it ok？可以㗎咩？』（好多年前！）星爺嗰年代係咪啊？」丁子朗因為需要到外地工作，最後只參加了兩集，但他希望之後可以有第二季，到時就可以再參加：「我返去我覺得已經諗定點樣，咩方法可以再KO對方。」

雖然丁子朗被大王嚇一嚇，但因為他覺得道理在他一方，所以就繼續說下去，無懼大王繼續「擸凳」。(梁碧玲 攝)

丁子朗因為需要到外地工作，最後只參加了兩集。(胡凱欣 攝)

丁子朗被問到除了大王外，還有誰是「對手」，他表示有吳若希及梁競徽，更指「吳若希都係一個好強嘅對手嚟嘅」。丁子朗透露梁競徽在節目中的搞笑情況：「你知佢係一個好可愛先生嚟㗎嘛，同佢拗兩拗就話：『啊細佬唔好拗啦，請你食飯啦咁樣，幾得意。』」而最強勁的人他就覺得是戴祖兒及吳若希：「我覺得戴祖兒同埋吳若希真係勁嘅，咁戴祖兒好好，佢係我隊，所以好放心佢喺我隔離！佢真係將啲好歪嘅歪理，變得好真實咁講，講到你都信服。咁我覺得喺現實生活中，佢同佢另一半嘅相處啦，或者同屋企人嘅相處啦，都係佢贏曬！」

丁子朗被問到除了大王外，還有誰是「對手」，他表示有吳若希及梁競徽。(陳順禎 攝)

被問到誰最不理智時，丁子朗指「其實去到一個位嘅時候呢，我哋全部人都好唔理智㗎啦」，又指大家愈來愈「小學雞」。他又指現場有30-40個觀眾，觀眾會反駁他們：「跟住仲會鬧返我哋轉頭㗎！」被問到二人在哪一個點爭執時，他表示：「朋友嘅另一半出軌，你知道嘅話，你應唔應該話畀你朋友聽？」他覺得不應該，而現場觀眾則覺得是應該要說，更笑指丁子朗「你個人咁無道德㗎」。但丁子朗就反駁：「道德嘅嘢係唔同人唔同把尺㗎喎，你唔好用你把尺唔度我把尺喎！」

丁子朗指「其實去到一個位嘅時候呢，我哋全部人都好唔理智㗎啦」，又指大家愈來愈「小學雞」。(梁碧玲 攝)