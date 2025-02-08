大S去世｜具俊曄發文悼念亡妻竟遭攻擊　內地導演公然斥為人虛偽

大S徐熙媛2月3日突然傳出死訊，當日小S徐熙娣親自證實大S因得了流感併發肺炎不幸離世，終年48歲，消息震驚華人娛樂圈。大S與現任丈夫韓星具俊曄結婚3年，具俊曄對於摯愛的大S突然病逝的感到萬分悲痛，他對大S極之不捨，要承受巨大的哀傷和痛苦，就連他的好友都擔心他承受不住。今日 (2月8日) 是大S的頭七，也是她與具俊曄結婚3週年紀念日，具俊曄今早就於IG出post，以韓文寫上「永遠愛妳」來表達對亡妻大S的愛意以及悼念她。

王偉忠的妻子林慧晶上載大S徐熙媛與老公具俊曄最後合照。（IG：@hueichin26）

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)

大S與具俊曄十分恩愛。(IG圖片)

具俊曄出post悼念亡妻大S。(IG截圖)

大批網民都湧到該post留言，大家都安慰具俊曄並為他加油打氣。然而內地導演汪子琦卻留言表示：「You are phony person (你是個虛偽的人) 」雖然汪子琦並沒有開名，但她在具俊曄的IG post下留言這麼說，顯然所說的「你」就是指具俊曄，她指具俊曄是個虛偽的人。對於這莫名其妙的惡評，不少網民都大表反感，不禁留言反擊汪子琦說：「看一下她爭議！她自己感情沒處理好，也傷害過人，跑來這裡留言！搞笑～三角斷背事件」、「沒人請妳來看 不要在這種時候隨意說話攻擊人」、「請問你是哪位啊？ 刷存在感？人不善良，一切枉然」。

汪子琦留言。(ig截圖)

汪子琦於2013年曾與無綫前花旦，2008年港姐季軍馬賽以及內地富婆Laura發生三角斷背風波，馬賽因而形象大受影響，事業發展急轉直下，馬賽更一度患上抑鬱症需要服藥治療。馬賽曾接受訪問承認為了汪子琦放棄青梅竹馬的男友。

汪子琦。(ig圖片)