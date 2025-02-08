大S逝世｜汪小菲張蘭抖音帳號遭無限期封禁　官方公開譴責多宗罪

大S徐熙媛2月3日突然傳出死訊，當日小S徐熙娣親自證實大S因得了流感併發肺炎不幸離世，終年48歲，消息震驚華人娛樂圈。大S前夫汪小菲對於前妻突然病逝表現得極度悲痛，更特地由泰國飛抵台灣，甚至傳出是注小菲出錢包機護送大S的骨灰由日本運返台灣，連日來營造出情深好男人形象。然而大S前婆婆張蘭乾兒子夏健卻被發現造謠兒子汪小菲出錢包機，張蘭更點讚有關謠言，炒作流量的惡行曝光，引起網民震怒。

張蘭。（視覺中國）

汪小菲與大S在2021年離婚。（微博圖片）

今日抖音官方發布聲明宣布張蘭、汪小菲、以及張蘭乾兒子夏健的抖音帳號將被無限期封禁。抖音安全中心發布公告內容如下：

「近期，徐熙媛（大S）女士逝世引發廣泛關注，廣大網友紛紛表達哀思悼念，希望逝者能夠安息。但也有部分賬號借機炒作，發布謠言，違背公序良俗和道德底線，不尊重逝者及家屬，也傷害了公眾感情。

“我是夏小健”賬號發布不實信息，誤導公眾，產生惡劣影響，予以無限期封禁；“張蘭·俏生活”等賬號利用逝者惡意炒作營銷，推薦不實視頻，以獲取商業利益，並屢次發布不實、侵權內容，進行違規炒作，處罰後未有改正。“張蘭·俏生活”、“張蘭之箖玥甄選”、“汪小菲”無限期封禁。」

抖音聲明原文。(微博圖片)

抖音集團副總裁李亮今午亦有發文回應封禁汪小菲等賬號被封禁一事，內容如下：

「簡單說一下這個事件的處理過程：2月5日晚，賬號“我是夏小健”發布所謂“包機”視頻；6日，在逝者家屬否認包機後（熱點事件常有反轉，故沒有完全定性為謠言），平台向該賬號發送核實站內信，並對該賬號暫時禁言30天，也同步對外做進一步核實；2月7日上午，包機公司公開辟謠，因此確定為謠言且性質惡劣，對該賬號永久禁言。

對於其他幾個利用此事件進行炒作，推薦不實視頻，獲取商業利益的相關賬號。內部也進行了多次討論，鑒於這幾個賬號歷史上屢次違規被處罰而沒有改正，因此最終決定予以封禁。 」