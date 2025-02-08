77歲姜大衛主角演到配角遇一原因會隱退　冧爆愛妻：下世都要一齊

影壇模範夫妻姜大衛（John）和李琳琳接受港台《舊日的足跡》訪問，李琳琳指參演電影獲提名已足願；姜大衛感恩仍能保持配角戲份。兩人更在節目中盡顯甜蜜之情。

姜大衛和李琳琳接受港台《舊日的足跡》訪問。（ig@johngor2022）

兩夫妻超恩愛，約定下世都要一齊。（IG：@johngor2022）

去年姜大衛首次獲提名「香港電影金像獎」便奪得「最佳男配角」。太太李琳琳憑同志電影《從今以後》入圍「第 18 屆亞洲電影大奬」最佳女配角提名，也是其從影以來首次獲電影奬項提名,結果將於下月揭盅。不過,琳琳姐坦言對獲獎沒有信心。「我經常看電影，看到很多演員的演出十分自然,很投入角色。我在這部戲的出場時間不是太長，能夠獲提名已經是我的得著。在我 62 年的演藝生涯中總算得到一些認同，我很開心。」丈夫 John 哥對太太的演出表示百分百支持，更笑稱看過電影後，也懷疑太太是同性戀。

李琳琳憑同志電影《從今以後》入圍「第 18 屆亞洲電影大奬」最佳女配角提名。（電影劇照）

姜大衛首次獲提名「香港電影金像獎」便奪得「最佳男配角」。（ig@johngor2022）

琳琳姐指 John 哥年輕時的演藝事業經歷過輝煌時刻，近十年的電影演出較少，以現時的年紀獲獎，能夠得到大家的認同確實令他們非常開心。由從前的一線小生變成綠葉角色，John 哥稱以前眼見前輩由大明星慢慢變成配角，甚至特約演員，早已看得通透。「我們這行不會永遠在同一個位，現時我當男配角，可以保持配角位置已經非常好。如果再退下去，相信我也不會再做了。」

姜大衛首次獲提名「香港電影金像獎」便奪得「最佳男配角」，得獎後，感謝已故的恩師張徹導演。（陳順禎 攝）

姜大衞於《白日之下》的角色，與過去香港觀眾熟悉的功夫動作電影戲路相差甚遠。（《白日之下》電影劇照）

眾所周知，John 哥和琳琳姐是圈中的恩愛夫妻。兩人不忘在節目中打情罵俏。John 哥指琳琳姐是個普通的太太，因他們都是普通人。琳琳姐隨即反駁：「你說錯了，我是一個不合格的太太，我懶,又不懂做家務。我也要向子女說句對不起，因為他們的媽媽是個執着的人。大女依蘭很乖，過時過節必會好好安排。（會着急兒子卓文的婚姻嗎？）不心急，我認為男孩子要有能力養家才好談婚論嫁，不需要大富大貴，但最重要有經濟基礎。」

姜大衞、李琳琳與子女及孫兒。（姜大衛IG圖片）

姜大衛一家人關係好和睦。（ig@johngor2022）

姜大衛同兒子姜卓文。（ig@johngor2022）

兩人結婚 50 年，情人節將至，淑梅姐問他們將如何慶祝？John 哥表示：「兩夫妻經過不同階段，有激情、愛情、感情,現時是互相需要對方、不能沒有對方的時候。我們淡淡地、自然而然一直走來，不強求也不會放棄。我在想我們會否有另一個 50 年。」琳琳姐笑說：「不要太長命，第二世吧!不過第二世你會揀第二個！」John 哥即鬼馬地回應：「第二世我要做你，報仇咁報，但大家都要一齊。」

琳琳姐特別提到對 John 哥感到歉疚：「我要多謝他的包容，即使不高興也很快便會忘記，不像我那樣計較。」John 則笑說：「你現在也沒有那麼計較。我們應該感恩，大家終於成功互相忍讓了。」

姜大衛冧爆愛妻李琳琳：「下世都要一齊。」（ig@johngor2022）

姜大衛由主角演到配角，如果要再退落去就唔會做。（ig@johngor2022）

李琳琳與姜大衛分開不到一年，於街頭重遇，之後亦繼續拍拖。（ig@johngor2022）