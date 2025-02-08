具俊曄婚後被嘲食軟飯　資產曝光原來住千萬豪宅G-Dragon都要畀面

今日（8日）是徐熙媛（大S）的頭七，同時也是她與具俊曄的結婚3周年紀念日。具俊曄在社交平台發文：「永遠愛妳」，並配上歌曲《LOVE》，令人心酸。具俊曄與大S在2022年結婚再續前緣，但男方一直被指「吃軟飯」，大S離世後更有人覺得他會貪圖亡妻的遺產，但事實上具俊曄本身亦財力雄厚，坐擁首爾漢南洞29億韓元（約1550萬港元）的高級住宅，還有做DJ、畫家、NFT等收入，瓣數多多。

具俊曄與大S在2022年結婚再續前緣。（翻攝tvN）

具俊曄與大S在2022年結婚再續前緣。（網上圖片）

現年55歲的具俊曄，於1990年代與姜元來組成音樂組合「酷龍」（Clon）出道，推出過《Kung Ddari Sha Bah Ra》、《Bing Bing Bing》、《City escape》等大熱作品，被譽為韓國史上最厲害的雙人舞蹈團，也是90年代第一代韓流的代表男團。出道超過30年，具俊曄幾乎是零負面新聞男星，在韓國演藝圈備受敬重，「國民MC」劉在錫對他尊稱「大哥」，影帝李炳憲、天王Rain等韓國巨星都是他的好友，就連BIGBANG的G-Dragon（GD）都對他好恭敬。小S曾在節目中對具俊曄調侃，「如果GD看到你，也要很恭敬地稱呼您為前輩嗎？」具俊曄笑着回答：「GD是個乖巧的孩子」，可見他在後輩眼中的崇高地位。

具俊曄於1990年代與姜元來組成音樂組合「酷龍」（Clon）出道。（網上圖片）

酷龍90年代喺台灣已經好紅。（翻攝SBS）

酷龍90年代喺台灣已經好紅。（翻攝SBS）

K-POP之王G-G-Dragon對具俊曄都好恭敬。（資料圖片）

具俊曄亦累積不少資產，他曾在韓國節目中公開自己住宅，位於漢南洞高級大樓「UN Village」，是韓國最昂貴的地段之一，BIGBANG的GD、太陽、蘇志燮、李秉憲、BLACKPINK的Jennie、「騎馬叔」PSY等都是鄰居。

具俊曄（右）曾在漢南洞豪宅跟小姨小S跳舞。（IG截圖）

具俊曄曾在節目中公開漢南棟嘅豪宅UN Village，鄰居都係大明星。（翻攝tvN）

具俊曄更是多才多藝，曾以畫家身分參與畫展，一幅畫要價約2萬6千港元，還投入NFT市場，曾在IG透露NFT畫作7秒就售罄，收入可觀。近年他主打做DJ 打碟，並創立個人服裝品牌「ALLEN A」等，瓣數多多。大S離世後，具俊曄亦發聲明指：「所有遺產都是熙媛生前為了守護心愛的家人，留下血汗賺來的積蓄，我想把我的權限都交給岳母」，獲讚「真男人」。

具俊曄仲係一名畫家。（翻攝naver）