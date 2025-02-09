90後影壇新星遇投資老闆走數　開戲幾日冇錢收白費苦練拎菜刀

27歲鄧月平一向是香港電影的女神，她在2018年憑着電影《小男人週記3之吾家有喜》提名第37屆香港電影金像獎「最佳新演員」，之後她持續不斷拍攝電影。較早前田雞公開表示香港電影業使到差，幾乎沒有什麼電影即將會開拍，對於田雞這一番言論，鄧月平接受接受《香港01》訪問表示：「我覺得有危就有機，個電影市道咁差冇電影開機，各位投資者係時候要做一鋪大啦喎！我覺得呢個世界點都需要電影喺度，同埋我好相信有電影夢嘅人心中會有團火，唔會俾電影停落嚟。」

27歲鄧月平一向是香港電影的女神。（陳順禎攝）

自爆拍戲被呃片酬不快經歷

鄧月平繼續指這段時間有不少的導演或演員沉澱思考如何做得更加好。被問到相隔多久沒有開工拍電影，她直言：「上年我有一個工作就係開咗幾日工，因為經濟嘅問題而停工，所以收唔到錢。」

鄧月平透露上年有拍攝新作品，可惜停工。（受訪者提供）

講到有關之前電影停工的原因，鄧月平表示：「本身投資方話經濟差未知道幾時開拍，就唔好簽約住照做咗嘢先，個原因就話因為改緊劇本，咁我個經理人就話賣一個人情，點知道後期有人走咗佬，跟住我就問經理人幾時再開工，點知佢哋話投資者走咗佬，咁我就問一啲相關嘅工作人員，啲服裝就話我哋收咗第一期錢簽咗合約，但係就話個project冇咗，但我就話我一期款項都冇收到。」她繼續指感到最可惜的事情是為拍電影苦練拎菜刀，結果沒辦法繼續演出，希望投資者可以繼續進行拍攝工作！