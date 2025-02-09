渣馬2025藝人成績｜周潤發貼近目標完成半馬 呢兩位跑10k最快
撰文：張嘉敏
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今日舉行的渣打馬拉松2025吸引了不少藝人參賽，當中包括周潤發、連詩雅、唐詩詠、梁諾妍、林子善、許家傑、林淑敏、阮浩棕、崔錦棠、梁釗峰、陳安立以及蘇浩才等都有參加，以下就是他們今日的成績：
參加渣打馬拉松2025全馬的藝人：
徐榮，成績：4小時13分
參加渣打馬拉松2025半馬的藝人：
周潤發，成績：2小時24分33秒
KOLOR主音蘇浩才，成績：1小時29分28秒
伍家謙，成績：1小時39分06秒
陳安立，成績：1小時51分49秒
何泳芍，成績：1小時56分31秒
梁諾妍，成績：1小時58分09秒
蔡寶欣，成績：2小時00分46秒
參加渣打馬拉松2025十公里的藝人：
唐詩詠，成績：1小時10分38秒
林子善，成績：1小時14分49秒
C AllStar成員梁釗峰，成績：48分30秒
C AllStar成員陳健安，成績：54分56秒
許家傑，成績：48分39秒
林淑敏，成績：1小時04分50秒
譚旻萱，成績：1小時07分48秒
連詩雅，成績：1小時12分25秒
梁芷珮，成績：1小時16分39秒
馬海倫，成績：1小時39分23秒
黃美棋，成績：1小時19分58秒
Lolly Talk黃敏蕎（阿妹），成績：1小時10分13秒
Lolly Talk郭曉妍（Ah Yo），成績：1小時06分55秒