渣馬2025藝人成績｜周潤發貼近目標完成半馬　呢兩位跑10k最快

今日舉行的渣打馬拉松2025吸引了不少藝人參賽，當中包括周潤發、連詩雅、唐詩詠、梁諾妍、林子善、許家傑、林淑敏、阮浩棕、崔錦棠、梁釗峰、陳安立以及蘇浩才等都有參加，以下就是他們今日的成績：

參加渣打馬拉松2025全馬的藝人：

徐榮，成績：4小時13分

參加渣打馬拉松2025半馬的藝人：

周潤發，成績：2小時24分33秒

發哥周潤發笑言下年帶埋發嫂。（葉志明 攝）

周潤發發哥參加《渣打馬拉松2025》。（葉志明 攝）

KOLOR主音蘇浩才，成績：1小時29分28秒

伍家謙，成績：1小時39分06秒

陳安立，成績：1小時51分49秒

何泳芍，成績：1小時56分31秒

梁諾妍，成績：1小時58分09秒

蔡寶欣，成績：2小時00分46秒

參加渣打馬拉松2025十公里的藝人：

唐詩詠，成績：1小時10分38秒

林子善，成績：1小時14分49秒

C AllStar成員梁釗峰，成績：48分30秒

C AllStar成員陳健安，成績：54分56秒

許家傑，成績：48分39秒

林淑敏，成績：1小時04分50秒

譚旻萱，成績：1小時07分48秒

連詩雅，成績：1小時12分25秒

梁芷珮，成績：1小時16分39秒

馬海倫，成績：1小時39分23秒

黃美棋，成績：1小時19分58秒

Lolly Talk黃敏蕎（阿妹），成績：1小時10分13秒

Lolly Talk郭曉妍（Ah Yo），成績：1小時06分55秒

(左二) 許家傑。(資料圖片)

C AllStar成員梁釗峰。(資料圖片)

連詩雅完成比賽。(ig圖片)