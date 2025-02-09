渣馬2025｜Lolly Talk阿妹、Ah Yo完賽香汗淋漓：要畀最大掌聲！

《渣打馬拉松2025》今日（2月9日）舉行，不少藝人發哥周潤發、連詩雅、梁諾妍、梁釗峰、周家怡、何泳芍、黃建東以及Lolly Talk的黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo）等等都有參加。

《渣打馬拉松2025》，阿妹@Lolly Talk、Ah Yo@Lolly Talk兩人分別以1小時10分13秒和1小時6分55秒完成10K賽事。（葉志明 攝）

阿妹@Lolly Talk、Ah Yo@Lolly Talk兩人分別以1小時10分13秒和1小時6分55秒完成10K賽事。兩人接受傳媒訪問時，阿妹興奮地說：「滿意！滿意！雖然未知成績係點樣，但係自己堅持到最後，同埋咁多位堅持到最後要畀最大掌聲！好叻！」Ah Yo也說：「係自己personal best，一個鐘左右，已經最好！」

《渣打馬拉松2025》，阿妹@Lolly Talk、Ah Yo@Lolly Talk兩人分別以1小時10分13秒和1小時6分55秒完成10K賽事。（葉志明 攝）

兩人表示，發覺今早天氣不如想像中寒冷：「因為有太陽同埋成班人一齊跑，着長袖衫都流晒汗。今日係好好天氣！」阿妹直言，跑的過程中感受到「水之力」：「我feel到水嘅力量！飲水之前都覺得自己就嚟唔掂，但係飲完水之後好似叉咗個路程嘅電咁，所以飲水非常重要。」問起下年會否挑戰半馬，她們就表示「不敢想」，但會嘗試。

《渣打馬拉松2025》，Ah Yo@Lolly Talk跑得比較快。（葉志明 攝）

《渣打馬拉松2025》，Ah Yo@Lolly Talk跑得比較快。（葉志明 攝）

《渣打馬拉松2025》，Ah Yo@Lolly Talk跑得比較快。（葉志明 攝）

《渣打馬拉松2025》，阿妹@Lolly Talk、Ah Yo@Lolly Talk兩人分別以1小時10分13秒和1小時6分55秒完成10K賽事。（葉志明 攝）

渣打馬拉松2025｜梁釗峰破個人最佳紀錄：想同周潤發發哥一齊起跑

《渣打馬拉松2025》今日（2月9日）舉行，不少藝人周潤發、連詩雅、梁諾妍、梁釗峰、何泳芍、黃建東等等都有參加。

《渣打馬拉松2025》梁釗峰破自己紀錄完成以48分22跑畢。（葉志明 攝）

梁釗峰以48分22跑畢，他接受訪問時，十分開心地表示今年破了紀錄：「比想像中冇咁大風，今年好暢順，因為報第一組唔使撠住撠住。啲人都好快，前面有個叔叔帶得我好快。（阿叔帶你跑得快咗，定你體力好咗？）大家咁話啦。」他表示，比賽後想食早餐和飲「有氣嘅嘢」。