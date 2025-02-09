44歲當家花旦未嫁被標籤「大嬸」嬲到拍枱　旁人不停催婚壓力爆煲

無綫（TVB）推出全新辯論形式綜藝節目《今晚乜都拗》將於明晚（10日）首播，由出名轉數快的森美擔任主持,並邀請一眾牙尖嘴利兼富有邏輯思維的藝人、包括林盛斌、商天娥、蕭正楠、吳若希、陳敏之、陳曉華、麥玲玲、戴祖儀、陳懿德及胡蓓蔚等組成「包拗團」，就每集的貼地「拗題」進行正反討論，之後再由 40 位來自不同界別的觀眾/專業人士組成「包拗谷友」，選出最終支持正反哪一方。

出名轉數快的森美擔任《今晚乜都拗》主持。

邀請一眾牙尖嘴利兼富有邏輯思維的藝人激辯。

《今晚乜都拗》頭兩集嘉賓分別為姚子羚、胡蓓蔚、支嚳儀、孔德賢、梁競徽及王梓軒、陳敏之、糖妹、朱凱婷、孔德賢、鄭衍峰及曾展望,兩組藝人分別就「今時今日，男人定女人壓力大啲？」及「出嚟做嘢，唔畀家用算唔算唔孝順」兩大議題進行激烈辯論，站在認同女人壓力較大一方的姚子羚，搞笑地以自身「慘痛」經歷做論據，相當爆笑。

44歲的姚子羚至今仍未婚，她七情上面地說：「未結婚有未結婚嘅壓力大，成日畀人問我幾時結婚?!幾大壓力呀!」子羚又指自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」，說時還忍不住激動拍枱，真情流露。

姚子羚講到手舞足蹈。

子羚又指自己不斷被標籤「剩女」、「中女」甚至「大嬸」。

姚子羚44歲未出嫁被被催婚。

壓力真係大到爆煲！

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至於全程嘴 gel gel、有理冇理乜都要賴落老公單立文度的胡蓓蔚，則大爆支嚳儀一度壓力大至找她喝酒：「佢搵我出去飲酒，飲到唔知幾時呀!」支支聞言即反對謂：「你約我架」，並笑言可拿出電話紀錄做證！

到底支支同豹嫂邊個講真話、邊個講大話呢?

玲玲師傅同阿 Bob 針鋒相對。

梁競徽好耐冇喺香港節目上出現。