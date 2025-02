李施嬅今日(9日)在IG宣布「分」訊,與未婚夫車崇健(Anson Cha)正式分手,結束8年半的感情,令外間感到錯愕。

為保戀情,李施嬅過去甚少提及車崇健,不過有網友分析李施嬅去年分享的一段心靈雞湯,講述對愛情的睇法,疑似是已萌分手念頭。李施嬅於影片表示:「曾經有人同我講過,我淨係睇吓你揀咩人做你伴侶,就可以睇得出你有幾愛你自己。因為We only accept the love we think we deserve,即係話,我哋選擇嘅愛,通常都係我哋覺得自己值得擁有嘅愛,我哋點樣去判斷自己嘅價值。跟住佢就同我講喇,我覺得你值得擁有更加好。其實好多人都係,只要你願意提升自己睇自己嘅價值,愛自己多啲,You are allowed to accept better(你亦值得擁有更好)。」

車崇健(Anson Cha)人在外地,未有與李施嬅同步公布「分」訊。

李施嬅宣布「分」訊後,人在外地嘅車崇健未有轉載相關「分」訊,反而是分享與球星合照,似乎未因「分」訊而影響心情。