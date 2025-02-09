陳柏宇任夾公仔大賽揭幕嘉賓　忙個唱難慶祝新年預告有多個驚喜

日前（8日）屯門一商場特別邀請人氣歌手陳柏宇（Jason）現身為活動初賽揭開序幕，Jason新年後首度現身出席活動，一出場即時引得現場粉絲及圍觀市民歡呼，氣氛十分熱鬧！Jason率先大展身手參加夾公仔挑戰，大曬最強夾公仔技巧並成功夾走多隻可愛爆燈的人氣角色毛公仔，更揚言要把它們全部帶回家「進貢」給愛女！

陳柏宇成功夾走多隻可愛爆燈的人氣角色毛公仔。(公關提供)

陳柏宇驚喜現身擔任揭幕嘉賓大玩夾公仔機。(公關提供)

陳柏宇與合共超過300隻毛公仔的巨型打卡牆擺出可愛甫士拍照留念。(公關提供)

Jason被問到有甚麼夾公仔心得跟一眾比賽選手分享，作為夾公仔愛好者的他即時一臉認真：「我自己私底下都好鐘意夾公仔，都有啲研究嘅！夾公仔除咗講技巧之外，最重要反而係個心態，每次失敗咗就要再調整戰術，慢慢就會上手。同埋我覺得今日場內夾公仔機啲夾都調較得好好，絕對唔係嗰啲好鬆、冇力嘅夾，相對上會容易處理，咁樣已經成功咗一半啦！同埋今次夾公仔大賽，參加者限時內可獲無限代幣瘋狂任夾，對夾公仔迷嚟講絕對過癮！」Jason更呼籲各大夾公仔高手一定要前來挑戰「夾公仔王」殊榮並贏走豐富禮品，還不忘與合共超過300隻毛公仔的巨型打卡牆擺出可愛甫士拍照留念，場面十分溫馨又搞笑！

商場代表送上驚喜禮物祝陳柏宇演唱會順利。(公關提供)

陳柏宇與粉絲大玩夾公仔機 。(公關提供)

Jason現身活動時以一身Fit爆身型及Sharp醒狀態登場，全因一星期後就是Jason《LIFE IS LIVE演唱會2025》開鑼的大日子。他分享最近的行程都是密鑼緊鼓地進行排練及綵排，期望可以為入場粉絲交出最佳表現，更大賣關子預告今次演唱會會帶來多重驚喜予樂迷，他透露是次特別為香港場演唱會悉心揀選歌單，不同年代的經典大熱歌曲及Side Track都有，無論是支持多年的樂迷或是新粉絲都能一同大合唱，還有全新服飾造型及舞台效果保證令大家耳目一新，敬請入場觀眾拭目以待！被問到新年期間是否有留時間與家人相聚拜年，出名是「星」級爸爸兼愛妻號的Jason即指因為忙於練習未有太多時間陪伴家人：「希望完咗騷之後可以有多啲時間陪返佢哋啦！我見到呢度好多兩個女鐘意嘅卡通公仔，有機會都想帶佢哋嚟玩，大家都可以一齊挑戰仲可以拎走咁多得意嘅公仔，嚟緊情人節仲有首次限定雙人賽，可以帶埋另一半一齊嚟玩！」

陳柏宇率先大展身手參加夾公仔挑戰。(公關提供)