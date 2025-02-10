姚焯菲鍾柔美夠18歲初嘗買馬　林智樂冇咩輕快歌：要出一隻快歌啦

昨日（9日）無綫舉行「TVB賽馬日」，旗下一班藝員盛裝出席，胡楓更化身財神現身馬場，成功吸睛。姚焯菲、鍾柔美及林智樂打頭陣於沙圈勁歌熱舞，而《亞洲超星團》（丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、黃星綽、文佐匡）亦在馬場表演，成功吸引到不少TVB粉絲到場支持。



姚焯菲、鍾柔美及林智樂打頭陣於沙圈勁歌熱舞。(陳順禎 攝)

姚焯菲、鍾柔美及林智樂接受傳媒訪問時表示今次是第一次於馬場表演，姚焯菲坦言很緊張：「其實係好緊張，但係都非常之開心，因為我冇諗過原來個氣氛會係咁好囉。同埋今日都有好多我哋嘅fans嚟支持，所以係特別開心同埋今日都見到嗰啲馬，我哋喺後台就都見到啲馬咁樣行出嚟，所以不一樣嘅經驗。」

姚焯菲、鍾柔美及林智樂接受傳媒訪問時表示今次是第一次於馬場表演。(陳順禎 攝)

林智樂就覺得是不一樣的體驗：「原來今日我係喺就係嗰個位，就叫沙圈！今日去到彩排嘅時候，原來就係呢度喎！」鍾柔美就覺得有很多的第一次：「今日係第一次入嚟馬場啦，都係第一次接觸呢啲新嘅嘢啦，喺呢度我都係都仲慢慢學習。同埋見啲馬呢係特別開心，其實我之前都有騎過馬，我都係對馬最近非常之有興趣，同埋我覺得係一個好好嘅運動。」

林智樂就覺得是不一樣的體驗。(陳順禎 攝)

剛滿18歲的姚焯菲及鍾柔美第一時間已經沾沾旺氣嘗試買馬，姚焯菲指：「其實已經買咗一場㗎啦，咁我哋就係冇贏到嘅，但係唔算大。都好少啫，咁都唔緊要，但我覺得係一個新鮮嘅嘢。」鍾柔美則指：「其實之前都有試過買六合彩嘅，今次真係第一次去，啱啱對我哋嚟講，都係一件好復雜嘅一件事。所以就糾結咗好耐。」鍾柔美已經急不及待地表示希望快一點再有下一次：「希望可以再喺呢個場再表演畀大家，我覺得真係一個好深嘅體驗，同埋不斷地唔係最完美，但係都不斷地進步。」

剛滿18歲的姚焯菲及鍾柔美第一時間已經沾沾旺氣嘗試買馬。(陳順禎 攝)

剛滿18歲的姚焯菲及鍾柔美第一時間已經沾沾旺氣嘗試買馬。(陳順禎 攝)

至於林智樂及鍾柔美被問到為什麼唱別人的歌而不唱自己的歌時，林智樂表示自己沒有輕快的歌曲：「我發現冇咩輕快嘅歌，所以公司就話不如唱《初戀》，所以都提咗我，要出一隻快歌啦，即係啲喜慶場合可以用得到。」

林智樂及鍾柔美被問到為什麼唱別人的歌而不唱自己的歌。(陳順禎 攝)

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