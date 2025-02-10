TVB新戀綜招募港男追梁敏巧等5女神　網民恨配對呢兩位愛回家小花

近年世界各地的戀愛綜藝節目（戀綜）大熱，近日網上流出一份TVB籌劃戀愛真人實境節目的廣告文案，詳細介紹該節目，並希望爭取各種產品及服務贊助商支持。節目暫定由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持，不過最令人好奇的當然是參賽者陣容，從文案中見到有5位「建議女神」，當中有「愛回家女神」、「東張女神」等，要靚樣、長腿、好身材都有，網民最想追到就是這一位！

小紅書早前流出這份《女神戀愛現場》節目文案，相信原本是向廣告商解說的。（網上圖片）

節目暫名《女神戀愛現場》，預計3至5月拍攝、6至8月播出，共12集，旨在由Bob幫五位圈中女神「公開招親」，招募全港男士跟她們配對，並直擊約會實況。節目暫時有五位「建議女神」，首先有早前被「Babyface」力追的「東張女神」梁敏巧、還有「愛回家女神」葉蒨文（Sophie）、李芷晴；「歌唱女神」戴祖儀以及「扮嘢女神」關嘉敏。

節目由「金牌媒人」阿Bob做主持。（網上圖片）

觀眾最關心的「女神」陣容目前有這五位。（網上圖片）

網民熱議這個陣容，葉蒨文早前被網民封為「全TVB最靚女藝員」，盛讚她在台慶的打扮樣靚身材正，覺得她被嚴重低估，直呼「Candy不紅，天理不容！」因此網民最期待是看到她，表示：「溝到佢不得了」但亦有人直言以Sophie如此高質，不可能沒有男朋友。而有網民亦對李芷晴睇高一線，問：「係咪得李芷晴同葉蒨文係正嘢？」、「李芷晴真係好X正」

葉蒨文早前獲封為「TVB」最靚女藝員。（IG@sophieysm）

網民讚她樣靚身材正，最想追到她。（IG@sophieysm）

不過也有人認為如此高質的女生，應該一早名花有主。（IG@sophieysm）

另一位呼聲甚高的同樣是「愛回家女神」，她是李芷晴。（IG@step_bystep）

網民大讚她好正。（IG@step_bystep）

李芷晴。（IG@step_bystep）

第三位是「歌唱女神」戴祖儀。（IG@joeythyee）

唱歌好聽又是學霸，最近更愈來愈靚。（IG@joeythyee）

擁有招牌大長腿！（IG@joeythyee）

「東張女神」梁敏巧。（IG@maggiemanhau）

以好身材見稱。（IG@maggiemanhau）

連Babyface都拜倒她的石榴裙下。（IG@maggiemanhau）

因模仿譚輝智而成為「扮嘢女神」的關嘉敏。（IG@carcar.carman）

女團成員出道，有高顏值亦擅跳唱。（IG@carcar.carman）

而且身材Fit爆！（IG@carcar.carman）

不過，有網民見到梁敏巧的名字，而即時聯想到：「Babyface實有份信唔信？」、「分分鐘強逼梁敏巧結局嗰隻應承Baby fat用嚟炒作」擔心雖然名義上是全港招募，但最終的男參賽者只是「做媒」，重提11年前由阮兆祥主持的《搵個好男人》，雖然找來張曦雯、高海寧、張秀文、何傲兒等港姐級人馬參加，不過參加者都是做媒，不夠真實性，坦言：「扮晒嘢，真係受溝先算啦。」

網民推斷很大機會見到Babyface成為參加者。（《東張+》截圖）

2014年，阮兆祥都曾主持類似配對節目，不過網民記得都是做媒居多，不夠吸引，希望《女神戀愛現場》會真實一點。（TVB）