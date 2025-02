小花譚杏藍婚期在即進入最後直路　再曬婚照：想想也開始有點感動

35歲小花譚杏藍,兩年前和恆仔分手後便覓得真愛,去年8月便接受拍拖約一年的圈外男友Ronald於日本浪漫求婚,今年3月將會榮升蛇年新娘。近日與未婚夫先後上載婚照倒數迎接人生迎階段,多套婚紗盡展美好身段。



小花早前受訪時直言,待嫁心情輕鬆:「會3月4月搞兩場,因為太多朋友同屋企人嚟,本來以為會有壓力,但可能搞得活動多,自己又鍾意搞活動,覺得好開心,當搞 event!」透露兩日婚禮會是一日戶外西式、一日戶內傳統中式,貼合有不同需要的親友:「鍾意食嘢、有小朋友嘅會安排係室內個場!」

譚杏藍貼出婚照,寫道:「成為你的法定妻子,倒數55天❤️只是想想,也開始有點感動了。還有很多很多東西需要準備,作為很喜歡麻煩自己的人來說,要想的東西好像停不了。現階段我倆還在編排座位中,很快通知朋友們✨」Ronald亦貼出另一輯婚照,並說:「50 days to go until we say I do. 還有五十天 我們就要結婚了 」

