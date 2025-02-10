小花譚杏藍婚期在即進入最後直路　再曬婚照：想想也開始有點感動

35歲小花譚杏藍，兩年前和恆仔分手後便覓得真愛，去年8月便接受拍拖約一年的圈外男友Ronald於日本浪漫求婚，今年3月將會榮升蛇年新娘。近日與未婚夫先後上載婚照倒數迎接人生迎階段，多套婚紗盡展美好身段。



YouTuber兼歌手譚杏藍（小花）與高大男友Ronald去年到日本旅行。（IG：@hanatam）

YouTuber兼歌手譚杏藍（小花）去年8月獲男友求婚。（IG：@hanatam）

譚杏藍（小花）不停與未婚夫放閃。（IG：@hanatam）

譚杏藍指家人對未婚夫相當滿意，日前與媽媽開心辦嫁妝。（IG：@hanatam）

小花早前受訪時直言，待嫁心情輕鬆：「會3月4月搞兩場，因為太多朋友同屋企人嚟，本來以為會有壓力，但可能搞得活動多，自己又鍾意搞活動，覺得好開心，當搞 event！」透露兩日婚禮會是一日戶外西式、一日戶內傳統中式，貼合有不同需要的親友：「鍾意食嘢、有小朋友嘅會安排係室內個場！」

譚杏藍將在３月及４月舉行2場婚禮。（IG：@hanatam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍與另一半拍攝多輯婚照。（IG：@ronaldhklam）

譚杏藍貼出婚照，寫道：「成為你的法定妻子，倒數55天❤️只是想想，也開始有點感動了。還有很多很多東西需要準備，作為很喜歡麻煩自己的人來說，要想的東西好像停不了。現階段我倆還在編排座位中，很快通知朋友們✨」Ronald亦貼出另一輯婚照，並說：「50 days to go until we say I do. 還有五十天 我們就要結婚了 」

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）

小花譚杏藍另一輯婚照換上短婚紗玩味十足。（IG：@ronaldhklam）