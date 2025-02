渣打香港馬拉松2025於2月9日早上舉行,有不少藝人都有參與,近年積極練跑並參與「大埔民間體育會」的吳保錡,事前都有報名,惟最終卻缺席10公里賽事,有指是與他早前跟陳百祥合照、自封「ViuTV叻仔」鬧出的風波有關,相信他為了避風頭而棄賽,而其女友菊梓喬亦同樣無影。

保錡向陳百祥合照兼拜年,結果大年初一被網民「開年」,他事後有道歉。(IG@k_p0k1)

保錡近年愛上跑步,更積極細織一堆「跑友」。(IG@k_p0k1)

保錡上兩年都有現身渣馬,今年報了名卻缺席。(資料圖片)

保錡未有參與10公里賽事。(資料圖片)

不過在同日晚上,保錡在他的跑步IG上載一張他在海濱的照片,上面寫有2月9日的日期,「深夜跑步」以及「10km 57:24 5’44”」的數據,即代表他雖然缺賽,但自行在其他路線補跑。他亦有感而發用英文寫下Caption:「If you don‘t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude. Don‘t complain.(如果你不喜歡一件事,改變它。如果改變不了,就改變自己的態度,不要抱怨。)」