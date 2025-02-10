樂壇才女訂婚2年婚期未有聲氣　37歲生日低調曬未婚夫合照證恩愛

擁有西班牙血統的「樂壇唱作才女」AGA江海迦，2023年被傳媒爆料指，她與姚子羚舊愛、坐過億的「的士邦」鄭子邦已於紐西蘭註冊結婚，AGA之後否認已婚，澄清二人僅是訂婚。不經不覺，AGA訂婚已經近兩年，但仍遲遲未定出婚期，確實實令不少人為她着急。

AGA擁有西班牙血統，除唱歌仲識作曲作詞，有「樂壇唱作才女」之稱。（ig@agaseen）

有傳AGA與的士邦已同居。（ig@agaseen）

AGA公開訂婚消息時未有分享二人合照。（ig@agaseen）

「的士邦」係姚子羚舊愛。（ig@bongcheng）

上月21日是AGA的37歲生日，她在IG分享生日大合照，激罕見到未婚夫的士邦現身，大騷恩愛。AGA上載的照片當中，有與愛犬合照、大束紅玫瑰、生日許願相等，而大合照中，AGA企在中間，而後面就是未婚夫，見的士邦狀甚興奮，一隻手輕輕撘住AGA膊頭，另一隻手舉起飲完的酒杯，笑到四萬咁口。AGA以英文寫道：「Blessed. Thank you for the birthday wishes 🤎☺️Harassing my dog for a 🤳」

AGA許生日願望。（ig@agaseen）

的士邦企喺AGA身後舉杯慶祝。（ig@agaseen）

生日收大束玫瑰花。（ig@agaseen）

李施嬅昨日（9日）無預警在IG宣布與訂婚4年的星級健身教練車崇健分手，結束8年情。不少人亦替AGA焦急，不過，AGA一向事業心重，有指她與的士邦早已發展至同居關係，男方豪擲過億元購入山頂3,000呎豪宅築愛巢。而二人遲遲未定出婚期，主要原因是AGA近年專注音樂事業，而未婚夫亦十分尊重她的決定，所以致令婚期一拖再拖。而AGA曾在訪問中透露只會待婚後才公佈消息：「其實出道以來，我都好少講自己感情事，唔係想專登收埋，反而係想觀眾focus我嘅作品，我唔想lost focus，同埋始終另一半唔係公眾人物，點都會影響到佢生活。」

上月「的士邦」生日，AGA挨住未婚夫合照。（ig@bongcheng）

的士邦曾與姚子羚拍拖。（ig@bongcheng）

AGA 2023年開過紅館演唱會。（鄧穎琪攝）

AGA紅館開騷，未婚夫「的士邦」鄭子邦現身撐場。（鄧穎琪攝）