樂壇才女訂婚2年婚期未有聲氣　37歲生日低調曬未婚夫合照證恩愛

擁有西班牙血統的「樂壇唱作才女」AGA江海迦,2023年被傳媒爆料指,她與姚子羚舊愛、坐過億的「的士邦」鄭子邦已於紐西蘭註冊結婚,AGA之後否認已婚,澄清二人僅是訂婚。不經不覺,AGA訂婚已經近兩年,但仍遲遲未定出婚期,確實實令不少人為她着急。

AGA擁有西班牙血統,除唱歌仲識作曲作詞,有「樂壇唱作才女」之稱。(ig@agaseen)

有傳AGA與的士邦已同居。(ig@agaseen)

AGA公開訂婚消息時未有分享二人合照。(ig@agaseen)

「的士邦」係姚子羚舊愛。(ig@bongcheng)

上月21日是AGA的37歲生日,她在IG分享生日大合照,激罕見到未婚夫的士邦現身,大騷恩愛。AGA上載的照片當中,有與愛犬合照、大束紅玫瑰、生日許願相等,而大合照中,AGA企在中間,而後面就是未婚夫,見的士邦狀甚興奮,一隻手輕輕撘住AGA膊頭,另一隻手舉起飲完的酒杯,笑到四萬咁口。AGA以英文寫道:「Blessed. Thank you for the birthday wishes 🤎☺️Harassing my dog for a 🤳」

AGA許生日願望。(ig@agaseen)

的士邦企喺AGA身後舉杯慶祝。(ig@agaseen)

生日收大束玫瑰花。(ig@agaseen)

李施嬅昨日(9日)無預警在IG宣布與訂婚4年的星級健身教練車崇健分手,結束8年情。不少人亦替AGA焦急,不過,AGA一向事業心重,有指她與的士邦早已發展至同居關係,男方豪擲過億元購入山頂3,000呎豪宅築愛巢。而二人遲遲未定出婚期,主要原因是AGA近年專注音樂事業,而未婚夫亦十分尊重她的決定,所以致令婚期一拖再拖。而AGA曾在訪問中透露只會待婚後才公佈消息:「其實出道以來,我都好少講自己感情事,唔係想專登收埋,反而係想觀眾focus我嘅作品,我唔想lost focus,同埋始終另一半唔係公眾人物,點都會影響到佢生活。」

上月「的士邦」生日,AGA挨住未婚夫合照。(ig@bongcheng)

的士邦曾與姚子羚拍拖。(ig@bongcheng)

AGA 2023年開過紅館演唱會。(鄧穎琪攝)

AGA紅館開騷,未婚夫「的士邦」鄭子邦現身撐場。(鄧穎琪攝)