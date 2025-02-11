馮素波「潮而不老」參與飲食節目　廚藝比併宣揚香港優質飲食文化

香港人的生活總有一個「食」字，「民以食為天」、「辛苦搵嚟自在食」或「食得是福」等都充份反映了「食」對大眾的重要性，飲食節目亦成為了尋找美酒佳餚的最有用指南。為了增强節目中的趣味性及可觀性，香港首個包含參與藝人互相比拼廚藝，結合觀眾投票評分互動贏取獎品的創新飲食節目 - 《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》，將於社交媒體上的官方頻道播放，屆時大家可透過這個嶄新模式的飲食節目，去更深入了解圍繞在我們身邊的優質餐飲文化。

香港首個包含參與藝人互相比拼廚藝，結合觀眾投票評分互動贏取獎品的創新飲食節目。(公關提供)

香港人的生活總有一個「食」字，「民以食為天」、「辛苦搵嚟自在食」或「食得是福」等都充份反映了「食」對大眾的重要性，飲食節目亦成為了尋找美酒佳餚的最有用指南。(公關提供)

《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》以突出餐廳特色包括當中美食、環境舒適度和性價比為依歸，採用真人騷形式拍攝，真實地深入發掘香港的優質餐廳，而被時下年青人讃譽為「潮而不老」的波姐馮素波將以「嫲嫲教煮」的身份，聯同在節目中出現的謝高晉、楊埕、何天嵐、曾天妤、何佩樺、曾嘉晴、沐沐等一眾年輕歌手、藝人及KOL，分組組成時下流行MBTI中的 I人（內向型） 及 E人（外向型）作出廚藝創意爭霸戰，他們在揀選好的餐廳品嘗美食後，再以美食烹飪玩家身份發揮廚藝互比高下，一起透過網絡宣揚香港的優質飲食和享受體驗。

「潮而不老」的波姐馮素波將以「嫲嫲教煮」的身份，聯同在節目中出現的謝高晉、楊埕、何天嵐、曾天妤、何佩樺、曾嘉晴、沐沐等一眾年輕歌手、藝人及KOL，分組組成時下流行MBTI中的 I人（內向型） 及 E人（外向型）作出廚藝創意爭霸戰。(公關提供)

採用真人騷形式拍攝，真實地深入發掘香港的優質餐廳。(公關提供)

《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》以突出餐廳特色包括當中美食、環境舒適度和性價比為依歸。(公關提供)

波姐說很開心可以和一大班年輕人參與《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》這個節目，「透過拜訪不同的食店後，令我對不同的飲食文化有更深入的了解，好像我以前因為怕咖喱味道辣，所以是不吃咖喱，但拍攝當日我們去了一間咖喱店拍攝，他們廚師煑出來的咖喱完全是不辣的，卻保留了咖喱那份獨特的香味；而在拍攝串燒料理的過程中，我看到師傅非常用心教導節目中那些年輕藝人，他們也很認真學習，跟足師傅手勢處理在火爐上的燒物，這也是廚藝的一種『傳承』，我希望大家觀看節目後，會更了解香港的多元化飲食文化絕對是世界級。」節目導演Keith 表示：「節目首季將預設有十集，於十間不同類型的餐廳內進行競賽，以分集短片形式在中港網絡平台及社交媒體播放，推廣香港餐飲業優質文化，而為了令觀眾看得更投入，觀眾於觀看節目時更可參與投票環節，有機會贏取餐廳現金券及品嘗節目的創意菜式。」

波姐說很開心可以和一大班年輕人參與《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》這個節目。(公關提供)