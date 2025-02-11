性感樂壇天后富國島被捕獲真實身材曝光　一舉動竟令粉絲傷心？

台灣樂壇天后蔡依林（Jolin）唱得、跳得，而且擁有火辣身材，成為不少男生心目中的女神，雖然如今已44歲，但蔡依林依然皮膚光滑緊緻，童顏感十足！趁着新年，蔡依林日前與家人到越南富國島旅行，期間換上多套清涼服飾示人，令其真實身材曝光。

蔡依林保養得宜，多年來保持童顏。（IG@jolin_cai）

蔡依林性感造型，大騷火辣身材。（IG@jolin_cai）

近日有網民在社交平台分享自己在富國島4度偶遇蔡依林，事後不禁興奮寫道：「確認姐姐離開富國島了，才敢把在飯店偶遇姊姊的經歷寫出來，這簡直是潑天的富貴，好想讓全世界都知道！我遇到蔡依林啦！活的！還偶遇了四次！偶遇了一整天！ ！ ！」博主還原自己偶遇蔡依林的經過，先是在check in的時候，「看到一個小姐姐好美好像蔡依林，忍不住多看了幾眼，沒想到竟是一眼萬年，真的是蔡依林！跟她確認了眼神後，她就戴上帽子匆匆離開了，想著應該是私人行程，不想被打擾。」

蔡依林日前與家人到富國島旅行。（IG圖片）

期間被網民4次捕獲。（小紅書圖片）

到晚上看完煙火秀離場時，博主又在人群中見到蔡依林並從身旁走過，當時蔡依林戴上一頂紅色Cap，身穿白色吊帶連身裙騷出玉背，非常吸睛，博主形容「簡直是仙女下凡」，最後鼓起勇氣上前問能不能合影或簽名，但都被拒絕了，博主直言雖然傷心但也理解，始終是私人行程。

蔡依林大騷玉背。（小紅書圖片）

其後第二天早上，博主在酒店餐廳吃早餐時再遇蔡依林，今次蔡依林則換上一身休閒服飾，白T恤搭配淺藍色短褲，但難掩驕人上圍，並騷出纖細美腿。博主直言：「本人真的超級瘦小小一隻，但就是很養眼，即使戴著帽子也是人群中最閃亮的！當時我就在旁邊倒果汁，這次不忍打擾，拍了個背影就目送她回座位了。」

蔡依林一身便服打扮低調，但依然被一眼認出。（小紅書圖片）

難掩驕人上圍。（小紅書截圖）

而最令博主不敢相信的是，在海邊時第四次遇到蔡依林在與陽光玩遊戲，雖然蔡依林未有穿上比堅尼，只是長袖及短褲的運動款式，但更讓她展露出一身屈肌肌肉線條，令博主驚嘆：「姐姐這身材也太好了吧！」有網民替博主未能攞到女神簽名難過：「被拒絕簽這件事感覺​​好難過」；但不少網民也覺得跟家人私底下的行程不合照簽名很正常，也有網民表示能偶遇女神幾次已經非常開心，非常羨慕。

同陽光玩遊戲。（小紅書圖片）

這個身材無得輸。（小紅書圖片）