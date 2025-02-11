BOOM！怪物星人冒寒拍新歌《望向暖陽》MV　自爆狂貼發熱暖包

由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼 Ring所組成的「BOOM！怪物星人」 ，蛇年一開春就推出全新單曲《望向暖陽》，小V包辦詞曲創作、為新劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造的宣傳曲，她以追思菜鳥記者林姵亭為靈感，以靜謐的曲調和溫暖的歌詞，唱出對逝去之人的思念。歌曲尾聲團員們大合唱「 Can you see the sun is shining？」，象徵為正在經歷至暗時刻的人們打氣，黑夜會過去，暖陽會在，盼望會像花一般再次盛開。小V引爆追劇魂：「非常喜歡懸疑犯罪類的題材，祝福收視率大爆啦！」

「BOOM！怪物星人」為新劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造推出新歌《望向暖陽》。

新戲終於在日前開播上檔，溫妮直呼：「一直都很喜歡懸疑類型題材的劇，已經準備好收看這部劇的零食，準備爆看一波！」琳誼迫不及待想追劇：「其實我一直對於社會議題、時事都非常感興趣，以娛樂記者為主角的題材，來帶出每種人性的不同看法，看完後一定可以從中內化很多新的想法，所以非常期待。」小魏更體諒媒體們採訪甘苦：「藉由這部戲，讓我更了解到，記者在追一條新聞線背後的流程。非常精彩！會讓人不自覺的一直想看下去。」

BOOM！怪物星人大讚新劇《死了一個娛樂女記者之後》！

溫妮推薦樂迷：「這是一首很溫暖的歌，希望大家不管遇到什麼樣的低谷，都要相信暖陽終將到來！越過了低谷，將迎接更美的景色！」小魏回憶起錄音情緒：「《望向暖陽》讓我感覺是一首無論遭遇什麼，都能有勇氣向著希望的歌。在唱這首歌的時候，覺得心裡暖暖地，非常平靜。雖然是閉著眼唱，卻好像看得到有光在前方引領。」新歌目前在各大數位音樂平台上線，有粉絲聽了獲得滿滿正能量，逗趣留言：「要出門曬太陽了！」

拍攝MV對於4位團員可是一大考驗，得面對寒流來襲僅有體感4度低溫的清晨，在蛇年一開工就是一個震撼教育！在外景拍對嘴拍攝，最怕冷的小魏貼了四個暖暖包、發熱衣、發熱褲全身做好禦寒抗戰。四人因為前一天工作結束已經是半夜，全都睡不到3小時就再度開工，又冷又睏的生理反應讓他們幾乎快耗盡體力，聽到導演提前一小時喊出「收工」2字，全都求之不得想趕緊奔回被窩「睡起來」！就連平時以「吃貨擔當」的琳誼聽聞午餐來了，都決定棄捨眼前美食決定返家睡飽比較實際。

拍攝MV對於4位團員可是一大考驗，得面對寒流來襲僅有體感4度低溫的清晨。

琳誼分享自己對這首作品感受：「在錄音時我的感受是就算遇到再多的困難，只要轉個念頭，希望就會降臨，也希望大家再聽這首歌時，如果遇到一些困境，只要抬頭看看暖陽，或許問題就能迎刃而解。」小V這次挑戰了新的演繹方式：「這是一首溫暖且有力量的歌曲，需要内斂且堅定的詮釋，用平穩且長的氣音貫穿整首歌，是怪星全新的嘗試，收斂聲音的力量是我覺得最挑戰的地方！」 談及生死觀，琳誼顯得隨心：「我自己對於死亡看得滿淡的，我覺得人的一生就是來挑戰的，完成任務就可以淡然的離開。」劇中以死亡為命題，對於生死觀的想法，小V有自己獨特見解：「對死亡的感受，時而近時而遠，如果活著是上引號，死亡是下引號，我想多一點平靜和快樂，少一點遺憾和眼淚，所以盡量讓自己開開心心！」溫妮坦然面對：「該來的終究會來，只求把握當下無憾的過每一天！」小魏則認為：「只能盡量珍惜當下了。也許很多事不能做到盡善盡美，但就求一個盡力！」