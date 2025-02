BOOM！怪物星人冒寒拍新歌《望向暖陽》MV　自爆狂貼發熱暖包

由溫妮WINNI、小V 郁采真、小魏魏嘉瑩、琳誼 Ring所組成的「BOOM!怪物星人」 ,蛇年一開春就推出全新單曲《望向暖陽》,小V包辦詞曲創作、為新劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造的宣傳曲,她以追思菜鳥記者林姵亭為靈感,以靜謐的曲調和溫暖的歌詞,唱出對逝去之人的思念。歌曲尾聲團員們大合唱「 Can you see the sun is shining?」,象徵為正在經歷至暗時刻的人們打氣,黑夜會過去,暖陽會在,盼望會像花一般再次盛開。小V引爆追劇魂:「非常喜歡懸疑犯罪類的題材,祝福收視率大爆啦!」

「BOOM!怪物星人」為新劇《死了一個娛樂女記者之後》量身打造推出新歌《望向暖陽》。

新戲終於在日前開播上檔,溫妮直呼:「一直都很喜歡懸疑類型題材的劇,已經準備好收看這部劇的零食,準備爆看一波!」琳誼迫不及待想追劇:「其實我一直對於社會議題、時事都非常感興趣,以娛樂記者為主角的題材,來帶出每種人性的不同看法,看完後一定可以從中內化很多新的想法,所以非常期待。」小魏更體諒媒體們採訪甘苦:「藉由這部戲,讓我更了解到,記者在追一條新聞線背後的流程。非常精彩!會讓人不自覺的一直想看下去。」

BOOM!怪物星人大讚新劇《死了一個娛樂女記者之後》!

溫妮推薦樂迷:「這是一首很溫暖的歌,希望大家不管遇到什麼樣的低谷,都要相信暖陽終將到來!越過了低谷,將迎接更美的景色!」小魏回憶起錄音情緒:「《望向暖陽》讓我感覺是一首無論遭遇什麼,都能有勇氣向著希望的歌。在唱這首歌的時候,覺得心裡暖暖地,非常平靜。雖然是閉著眼唱,卻好像看得到有光在前方引領。」新歌目前在各大數位音樂平台上線,有粉絲聽了獲得滿滿正能量,逗趣留言:「要出門曬太陽了!」

拍攝MV對於4位團員可是一大考驗,得面對寒流來襲僅有體感4度低溫的清晨,在蛇年一開工就是一個震撼教育!在外景拍對嘴拍攝,最怕冷的小魏貼了四個暖暖包、發熱衣、發熱褲全身做好禦寒抗戰。四人因為前一天工作結束已經是半夜,全都睡不到3小時就再度開工,又冷又睏的生理反應讓他們幾乎快耗盡體力,聽到導演提前一小時喊出「收工」2字,全都求之不得想趕緊奔回被窩「睡起來」!就連平時以「吃貨擔當」的琳誼聽聞午餐來了,都決定棄捨眼前美食決定返家睡飽比較實際。

拍攝MV對於4位團員可是一大考驗,得面對寒流來襲僅有體感4度低溫的清晨。

琳誼分享自己對這首作品感受:「在錄音時我的感受是就算遇到再多的困難,只要轉個念頭,希望就會降臨,也希望大家再聽這首歌時,如果遇到一些困境,只要抬頭看看暖陽,或許問題就能迎刃而解。」小V這次挑戰了新的演繹方式:「這是一首溫暖且有力量的歌曲,需要内斂且堅定的詮釋,用平穩且長的氣音貫穿整首歌,是怪星全新的嘗試,收斂聲音的力量是我覺得最挑戰的地方!」 談及生死觀,琳誼顯得隨心:「我自己對於死亡看得滿淡的,我覺得人的一生就是來挑戰的,完成任務就可以淡然的離開。」劇中以死亡為命題,對於生死觀的想法,小V有自己獨特見解:「對死亡的感受,時而近時而遠,如果活著是上引號,死亡是下引號,我想多一點平靜和快樂,少一點遺憾和眼淚,所以盡量讓自己開開心心!」溫妮坦然面對:「該來的終究會來,只求把握當下無憾的過每一天!」小魏則認為:「只能盡量珍惜當下了。也許很多事不能做到盡善盡美,但就求一個盡力!」