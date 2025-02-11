痞子無間道｜JW拋開偶包瘋狂大嗌　小演員一句「收嗲啦」成潛力圖

周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW王灝兒主演的《痞子無間道》昨晚首播，劇情講述費仁（周嘉洛飾）擅自拿了母親辛媛潔（車婉婉飾）的錢非法賭波兼中了一萬両，可惜一陣怪風將「黑彩票」愈吹愈遠，最終更掉落懸崖…費仁為了籌回潔姨的錢，與義妹高強（王灝兒JW飾）瞞著潔姨應徵魯仁縣衙門捕快，但因行動時錯手令縣官（孖8飾）跌落山、令被守行為的費仁遭新捕長黃佘（曹永廉飾）派往龍蛇混雜的壹將宮城做卧底，尋找失聯細作。費仁甫踏進壹將宮城，已慘遭「哪吒」賣花妹扒荷包兼遭城民洗劫，慘變剝光豬…



嗱！呢一連串動作都係百分百嘉洛自己，冇替身。

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嘉洛仔昨晚除了剝光豬場口「技驚四座」，追彩票的動作場口同樣精彩絕倫！為取回巨額彩票，嘉洛先從露台一躍而下、並以一個360度完美空翻著陸，之後嘉洛仔追著「彩票」喪跑，期間除了無限空翻，還躍身穿過突然迎面而來的大轎，動作俐落、一氣呵成。之後嘉洛仔想爬樓梯登上屋頂簷篷之際，腳下的樓梯突然被撞跌以致險象橫生，嘉洛仔在樓梯頂不斷360度打轉後，最終更要在下跌ing的樓梯（Descending梯）上紮穩馬步，少啲腰力同肌力都頂唔住！搞了一大輪，嘉洛最後因意外穿上紙鳶變空中飛人，整個歷時長達分半鐘的動作場口精彩又有動漫感。

呢位「外賣仔」淨係造型都令網民笑咗。

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對於不少網民認定是替身代勞，但嘉洛仔接受TVB.COM訪問時，透露第一集98%動作場面都由他親身上陣，並歸功於幕後工作人員：「好感恩公司有好出色嘅動作指導同埋Wire組，令我可以又安全又好效果咁完成呢場戲嘅拍攝。除咗飛身穿橋嗰個位真係太難要用替身，其餘位都係我自己做，我都幾開心有場咁嘅戲，可以做到自己一直想做嘅嘢。」據知相關場口拍攝相當大陣仗，由於每組動作都要以不同角度拍攝以達最佳效果，前後總共拍了兩、三天，製作認真。

JW呢幕戲又搞笑又有自嘲味，正。

JW呢幕戲又搞笑又有自嘲味，正。

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同集還有三名演員先後彈出，分別是被讚相當適合搞笑的JW、抵死、夠現代味兼造型夠晒搶的「快腳熊貓」外賣仔李紹堅，以及飾演「賣花妹」的小演員吳熙兒。先說JW，昨晚「黃佘」曹永廉測試JW及家洛的卧底潛能一幕，JW被指責「做咩講晒啲劇情出嚟」後，回應了一句：「我驚你唔知我個心諗咩，所以我就講埋出嚟，咁如果你行開行埋，要去洗碗或者去茅廁，你都知道劇情去到邊度吖嘛」自嘲味濃；此話迅即掀動網民情緒，留言大讚啜核：「係咪有骨架？笑死我」、「驚你行開行埋唔知劇情最好笑」，並指演高強的JW夠晒放喜感十足。

彩蛋位逐個捉，啲彩蛋位好多都係一秒都冇，但網民就好眼利。

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至於「賣花妹」吳熙兒，則因為一句嘴gel gel又精靈的「收嗲啦你」爆紅，即晚已在網上引發「收嗲啦你」熱潮，網民除落力製作潛力圖，還大讚這位小演員有驚喜：「笑到肚痛，連個細路女都好好笑，收嗲啦你」、「賣花妹笑死我」、「有冇收嗲圖」、「𡃁妹好熟口面」。原來是次並非吳熙兒首度拍劇，之前吳熙兒為Andy拍攝《飛常日誌》時，已憑一場爆喊戲成功吸引Andy注意，故《痞子》二話不說再找熙兒，Andy又謂由於拍攝期間覺得熙兒很可愛，故此後期還刻意加了不少戲份給她，認真有眼光。至於李紹堅，單是還原度十足的外賣衫，已令觀眾笑破肚皮。

賣花妹又精靈又可愛，仲要嘴gel gel，網民勁愛。

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