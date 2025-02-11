火辣港姐被爆暗撻「翻版王浩信」　曾傳介入百億麻雀館太子爺戀情

現年28歲的2022年港姐季軍梁超怡，曾被指介入蔡卓妍（阿Sa）與富三代「百億麻雀館太子爺」男友石恆聰，導致2人的6年情玩完。相隔一年，一直避談的梁超怡才開腔回應：「其實我覺得呢啲唔係真呀！」決與石恆聰劃清界線。

梁超怡身材超火辣。（ig@chiuyiileung）

梁超怡曾傳介入阿Sa與石恆聰（右一）戀情。（ig圖片）

今日有報道指梁超怡暗撻同樣28歲的「翻版王浩信」林俊其，二人被影到穿情侶裝到尖沙咀shopping，當途經Labubu巨型公仔照，梁超怡衝上前擺甫士影相，林俊其立即幫忙揸機拍攝，2人還頭貼頭自拍留念，儼如熱戀中情侶。之後2人到餐廳撐枱腳，話題不絕，吃飽後梁超怡再去挑選化妝品，林俊其也跟到實，十分貼心。

梁超怡被爆暗撻同樣28歲的「翻版王浩信」林俊其。（ig@chiuyiileung）

二人喺《黑色月光》結緣。（小紅書）

被指假戲真做，擦出愛火花。（小紅書）

梁超怡和林俊其曾在《黑色月光》合作，劇中梁超怡飾演林夏薇的年輕版，自小暗戀飾演「富三代渣男」馬志威年輕版的林俊其，惜神女有心，襄王無夢，更慘被林俊其欺凌。不過，現實中二人關係超好，2人曾與同劇廖慧儀3位年輕演員上麥玲玲主持的《玲玲友情報》節目，林俊其以金句「你好乞我憎」作開場白，梁超怡即表現「心心眼」，並謂︰「我好鍾意你」。其後，林俊其提到一場入籃戲要勁chok，梁超怡冧爆說：「chok咗好多次」，廖慧儀問她︰「鍾唔鍾意？」梁超怡甜笑答︰「鍾意。」你一言我一語互動，似隔空傳情。

梁超怡和林俊其在《玲玲友情報》節目上打情罵悄。（ig@chiuyiileung）

梁超怡和林俊其曾在《黑色月光》合作。（ig@chiuyiileung）

梁超怡和林俊其曾在《黑色月光》合作，劇中梁超怡被欺凌。（ig@chiuyiileung）

林俊其與王浩信極似樣，連高度都相似。（網上圖片）

林俊其接受傳媒訪問，解釋與梁超怡行街當日是《黑色月光》最後一日宣傳，在沒有夾過之後撞衫。他承認與同劇的年輕版幾位演員熟絡，會相約一起吃飯，而當日因晚上要在尖沙咀工作，故與梁超怡吃個午餐，及陪對方買禮物送給朋友，稱未有打算追求女方。

邪惡視覺。（ig@chiuyiileung）

身材超好。（ig@chiuyiileung）

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梁超怡是2022港姐季軍，共得4個獎項，未卸任已火速上位。（資料圖片/陳順禎攝）