大S遺願「樹葬」回歸大自然　具俊曄情深片瘋傳：一輩子對她好

台灣女星大S（徐熙媛）春節與家人到日本旅行時，因流感併發肺炎於2月2日離世，終年48歲。面對突如其來的噩耗，S家上下傷痛不已，大S遺體在日本火化後，由家人安排包機護送骨灰回台。

大S遺體在日本火化後，由家人安排包機護送骨灰回台。（網上圖片）

大S的骨灰現階段暫時安放在家中，徐熙娣（小S）透過經紀人表示，徐家人將為大S採用「樹葬」，小S透過經紀人發表聲明指出，「其實我們每次聚餐的時候，都一定會聊到生死的話題，然後每個人都會有自己的想法，記得當時我姊姊說，如果她有一天走了，她想要環保樹葬，所以我們現在正在申請當中，我姊的骨灰是先暫放在溫暖的家中。等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」

大S生前一向低調，徐家不會為她舉行告別式外，連樹葬的日期和地點均未有公開，擔心一旦公開後，必定會引來很多媒體和粉絲前往，勢必會造成S家很多困擾，且大S生前不愛熱鬧一定不樂見此場面。另外，小S和具俊曄也希望不要被打擾，盼大S能平靜的離開人間。

大S生前希望樹葬回歸大自然。（微博圖片）

具俊曄與S家感情好。（facebook圖片）

不用工作時，具俊曄都會飛台灣陪大S。（facebook圖片）

另外，具俊曄早前接受韓國YouTuber金針菇訪問被瘋傳，片中具俊曄三句不離「熙媛」、「老婆」，被問到「會不會很想念韓國？」他不好意思回答：「其實不會欸，因為現在和最愛的人待在一起是最幸福的時刻。」具俊曄更提到跟徐熙媛閃婚的真正原因，表示有信心不會只有在戀愛、熱戀期才幸福，是因為「我有自信一輩子對她好」，所以才結婚的，有網民留言表示：「具俊曄讓我相信世間是有真愛存在的」、「那麼幸福的事情但卻讓人忍不住哭出來」、「姐夫一定要堅強」。

具俊曄三句不離「熙媛」、「老婆」。（影片截圖）

具俊曄提到跟徐熙媛閃婚的真正原因，表示有信心不會只有在戀愛、熱戀期才幸福，是因為「我有自信一輩子對她好」。（影片截圖）

具俊曄與大S結婚不夠3年。（IG@hsushiyuan）

二人20年後愛火重燃。（IG@hsushiyuan）

將婚戒紋在身上。（IG@hsushiyuan）

具俊曄將「Remember Together Forever」刺在耳後，大S則是刺在鎖骨上，言下之意就是希望彼此不要再分開，要記得要在一起一輩子，加上各種顏色的渲染，代表他們即將迎來繽紛、豐富的下半輩子。（IG@hsushiyuan）

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