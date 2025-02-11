東張西望｜網上有人平價放租電單車位　多人中招連錢都追不回

TVB節目《東張西望》今日（11日）一集講到有人集團式欺騙，他們指自己有電單車位可以出租，而且不用簽約及以平價租出去，但原來只是想騙錢。報料人陳先生指在網上徵車位，就有一位名叫yoyo的人聯絡他，指有車位可以放租。

報料人陳先生指在網上徵車位，就有一位名叫yoyo的人聯絡他，指有車位可以放租。(節目截圖)

陳先生：「佢就畀咗張相同車位no.我，話畀我聽年租就係$700，月租就$900，我都唔想一次過咁多錢畀佢，咁我就問佢可唔可以半年。佢就話半年租$800一個月，先畀半年同一個月上期，$5,600。佢話你先過$3,600，入咗車再過埋尾數嗰$2,000。」陳先生當然沒有付這半年的租，yoyo見狀立即指老公可以向他詳細解釋，而yoyo老公給陳先生的感覺是「唔憂冇人租」，但因為陳先生急用，於是就轉帳了$3,600予他。

因為陳先生急用，於是就轉帳了$3,600予他。(節目截圖)

怎料兩天後，陳先生就見到網上有人建立了苦主群，陳先生到停車場看過，根本沒有這個車位，找對方質詢時已經被封鎖，於是陳先生去了報警。另一位報料人阿傑亦遇到同樣情況，同樣上網找車位，亦是被人叫先付訂金，於是他亦轉帳予這個人，最後收完錢後，他就不想理會阿傑：「我再問佢嘅時候，就話你畀埋餘下嘅錢，如果唔畀埋餘下嘅錢就唔好再傾。咁我就話算啦，唔租啦，佢就講到話好啊，遲啲還返錢畀我，最後都係冇還到，仲消失咗同block埋我嘅！」

另一位報料人阿傑亦遇到同樣情況。(節目截圖)

這些苦主都有各自在不同的警署報了案，但警方指因為不是在同一警署報案而未能當作是集團式欺騙。但苦主則綜合了資料，發現其實大部分帳戶都是同一個人或同一班人。

這些苦主都有各自在不同的警署報了案。(節目截圖)