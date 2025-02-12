陳豪再夥大馬視后下月開新劇　同劇仲有靚仔小生同上位花旦齊主演

陳豪日前（9日）出席TVB賽馬日活動，他於現場義賣咖啡，他指已經連續幾年支持這個活動。陳豪透露即將會加入劇組拍攝新劇《俠醫》，他表示會再夥拍張曦雯兼3月就會開拍，今次是TVB再次以中醫為題開拍新劇。

陳豪日前出席TVB賽馬日活動，他於現場義賣咖啡。(陳順禎 攝)

陳豪日前出席TVB賽馬日活動，他於現場義賣咖啡。(陳順禎 攝)

陳豪再夥拍張曦雯拍新劇。（IG圖片）

陳豪表示今次合作除了有張曦雯外，還有劉佩玥及丁子朗等人，新劇由陳維冠監製。新劇並非合拍劇，而是TVB自家製的劇集，主要在香港取景。不少網民都表示陳豪又再搭檔張曦雯，配搭欠缺新鮮感，但亦有網民覺得縱觀TVB的女藝人只有張曦雯才能搭檔陳豪。

同劇仲有丁子朗。(胡凱欣 攝)

新劇除了有張曦雯外。(ig@kelllycheung)

還有劉佩玥及丁子朗等人。(ig@arryuu)

據網上釋出新劇《俠醫》的內容大致是：

「深水埗，這個香港最為魚龍混雜的地方，卻孕育出了一種俠義情懷，並成就了一個現代傳奇。主角曾經歷過生死，心中念念不忘的是要傳承父親那以救濟天下為己任的人道精神。他接受過西方教育，卻對中國傳統的太極和射藝情有獨鍾。他深信父親傳下來的活絡油能夠通經絡、治未病。身為中醫師，他矢志不渝地要改變都市人濫用止痛藥來治療痛症的陋習。他採用現代化的方法包裝並行銷家族藥油，不為金錢，只為宣揚一種理念：中藥油不比西方的止痛藥差，而且更安全，副作用更少。 為了進一步推廣中醫，他從未停歇。他靈活運用中國第一部醫書《黃帝內經》的醫學理論，無償救治了一個又一個被西醫放棄的病人，治療各種疑難雜症。他甚至冒險使用獨特的針灸方法，即使被推上風口浪尖也無所畏懼。他只求為這些貧苦絕望的病人提供西醫之外的另一種選擇，為他們帶來希望……」

