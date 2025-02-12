丁子朗情人節推新歌做「樂壇新丁」　曾覺五音不全做不了歌手

27歲「樂壇新丁」丁子朗日前出席活動時，透露自己即將進軍樂壇做新人，並將於2月14日情人節推出新歌《Sunset Lovers》，昨日（11日）他在社交平台寫下感受：「幾經辛苦，終於在今個情人節的音樂平台上，看到了自己作為歌手的名字。」

「樂壇新丁」丁子朗將於2月14日情人節推出新歌《Sunset Lovers》。(ig@karl_ting)

原來丁子朗從小已經熱愛音樂，但就覺得自己「五音不全」，前年更挑戰自己跳出舒適圈參加選秀比賽：「回首這條路，從小覺得自己因為五音不全而冇可能成為歌手，到因挑戰自己參加選秀比賽唱跳，經歷過數不清的失敗與挫折。每一次練習，都只希望唱到一次不跑掉（調）的歌。」在過程中他曾懷疑過自己，亦有無數次想放棄，最後他終歸沒有放棄，憑著自己對音樂的那團火，終於推出了屬於自己的新歌。

丁子朗從小已經熱愛音樂，但就覺得自己「五音不全」做不了歌手。(ig@karl_ting)

丁子朗的新歌《Sunset Lovers》其實一年前已經打算推出，但中間經歷多次的改動，今年初，他的新歌終於落實。他表示：「其實《Sunset Lovers》一年前已經有雛形，但過程經歷了不下10次以上的調整，改風格，改副歌，改歌詞⋯如今，一年後終於完成，實現了成為歌手的願望，彷彿訴說著那段淬鍊成鋼的歲月。筆下的每一字每一句都飽含著汗水與執著，而這也僅僅是旅程的開始。我將攜著這份熱愛，繼續踏上這道路。」丁子朗在新歌中更參與了作詞的部分，到底一個在外國長大，英文比中文好的男生，今次的創作如何，情人節當日就會揭曉。