怎敵她千嬌百媚劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《怎敵她千嬌百媚》陸劇又名(千嬌百媚)，改編自同名小説。有汪洪作為編劇，黃穎湘為執導，由林允、方逸倫領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。此劇有當年憑《美人魚》火爆的林允和《漠風吟》方逸倫的實力演技，不知會刷出什麼精彩有趣的古裝戲火花呢！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《怎敵她千嬌百媚》｜電視劇情大綱

失去雙親、家道衰落的羅令妤（林允 飾），為了擺脫寄人簷下的宿命，帶著幼小的妹妹前往遠在建業的表親陸家，途中令妤在半夜救起了一名重傷男子，卻為了保全名節將他趕下船，他們因誤會結下怨恨。到達陸家後，她全心想尋找一位好丈夫，竟然重遇那晚被她推入水中的男子——陸家三公子陸昀（方逸倫 飾），而且被他的風度和才華吸引住，對他情有獨鍾！但是，陸昀卻誤解她是個自私無情、貪圖權貴的女人，對她的好感不屑一顧。二人性格都十分傲驕，即使心裡互相喜歡上彼此，都不願意承認。

這個時候，「流民事件」的發生加深了朝堂上士族與庶族之間的矛盾。為了追求士庶平等，陸昀冒著危險展開調查，令妤幫助陸昀查案時，覺悟到女性的命運不應寄託於婚姻，更不能依賴男子，而是要努力實現自身的價值。她獨佔鼇頭，獲得「花神」稱號，創辦花坊，開始了自己的事業，同時幫助陸昀化解不少危機，改變了陸昀對她的印象，憑着自己的獨立、堅強、大義與勇氣得到了陸昀的愛與尊重。他們一起對抗難關，幸福美滿。

《怎敵她千嬌百媚》播出時間｜最新追劇日曆

《怎敵她千嬌百媚》電視劇幾時播?《怎敵她千嬌百媚》一共有30集，由騰訊視頻播放，會員每日18時更新一集，SVIP搶先看一集。

剧集怎敌她千娇百媚@Weibo

《怎敵她千嬌百媚》｜演員人物關係圖

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《怎敵她千嬌百媚》｜演員

林允 飾 羅令妤

聰明有計謀，帶著妹妹寄居他人家中，藉千嬌百媚的姿態，令陸昀對她刮目相看

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方逸倫 飾 陸昀

陸家三公子，風流倜儻

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林柏叡 飾 衡陽王

形象霸氣，有智有謀

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趙晴 飾 周揚靈

自小琴棋書畫皆精，擅長取悅他人，為了找理想的對象到達京城，表面單純，實則充滿心機