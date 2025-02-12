古裝女神公開餐單一日食5餐仍Fit爆　卻被吐槽過瘦唯一特徵惹羨慕

現年58歲的李若彤當年憑住小龍女一角奠定了她的古裝女神地位，至今仍一直是不少網民心目中最美的姑姑 (小龍女)。她為了最持最佳狀態，多年來都很自律，注重飲食健康兼有努力做運動keep fit，全身上下無半點多條脂肪，無論樣貌和身材都keep得好好，是圈中的凍齡美魔女。李若彤亦經常在社交網分享瘦身秘訣，最近她就曝光了自己一天吃什麼，引起網民熱議。

李若彤演的小龍女。

李若彤有「最美小龍女」之稱。（李若彤微博圖片）

古天樂演的楊過帥氣，李若彤演的小龍女有仙氣。（《神鵰俠侶》劇照）

李若彤在片中分享了她一天吃什麼，身穿運動背心配瑜伽褲的她，曬出Fit爆身材，並以天鵝臂來形容自己的手臂。她向大家展示了她一日所吃的餐單，如下：

早餐：水煮蛋一個、水煮粟米半條、無糖酸奶100ml

加餐：堅果25克

午餐：蝦仁炒青椒、粟米糙米飯、水煮娃娃菜

加餐：無花果200克

晚餐：蕃茄炒碎牛肉、十谷米飯、水煮生菜

李若彤表示一日食足五餐不捱餓，且食得十分之健康，再配合運動能有效練出天鵝臂以及馬甲線，鼓勵大家效法她。然而有大批網民卻嫌李若彤這份餐單很難可以吃得飽，雖然健康卻一點都不美味，而且量太少，甚至吐槽她的身材實在太瘦：「這個年紀瘦成這樣顯得好乾吧」、「不是姑姑，是枯枯」、「每一次刷到她的第一眼都被嚇到」。不過亦有網民表示很羨慕李若彤的髮量。

李若彤公開自己一日食咩。(小紅書)

李若彤公開自己一日食咩。(小紅書)

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