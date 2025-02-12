鄧麗欣自覺新歌似王菲《開到荼靡》 被問紅館騷邀傅穎竟然咁答

鄧麗欣（Stephy）今日（12日）出席《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》活動，並在現場展現自己的畫作。鄧麗欣Stephy即將在下月在紅館舉行演唱會，她接受訪問分享演唱會現階段的籌備狀況，她表示：「所剩嘅時間無幾，仲要成日出嚟同大家見面同埋有啲電影宣傳要做。」被問到會否在演唱會中展現小蠻腰，她笑言：「平時都有，我同造型師聯繫緊，冇理由乜嘢都騷，再決定去騷邊一part比較多。」

鄧麗欣（Stephy）今日（12日）出席《Chloé Atelier des Fleurs 香港藝術展覽》 活動。（梁碧玲攝）

講到新歌《不可得》獲網民大讚似王菲《開到荼靡》，鄧麗欣她說：「好多人嘅迴響都覺得有啲似，其實我自己都覺得有啲似，亦都好私心好鍾意《開到荼靡》呢一首歌，可能真係因為由細到大聽，潛移默化想做類似嘅歌，但真正其實做嘅時候冇刻意。」提到網民指有望演唱會能邀請傅穎擔任嘉賓，皆時合唱破百萬點擊歌曲《親朋勿友》，鄧麗欣她回應：「係咩？喺邊度睇到㗎？我都有留意大家想唱啲咩歌，諗歌單嘅時候都諗到好頭痛，大家想聽邊啲歌，又或者未必唱過好多次嘅歌，我都有聽到意見嘅，但呢首歌《親朋勿友》反而有冇聽過。」她透露已經落實了嘉賓，但不願透露名單。

鄧麗欣笑言會提醒男朋友情人節送花。（梁碧玲攝）

提到情人節將近，她說：「計劃就係做gym，情人節唔記得咗，個心裏面全部都係排舞，咁就天天都是情人節。」至於有否預料男朋友情人節送花，她說：「今日未收啊！你提醒咗我陣間打個電話。」