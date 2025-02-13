雙料視帝自拍騷肌引爆笑料　另類視角令網民好奇下身正在做什麼

現年37歲張振朗近年事業、愛情兩得意，在上月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2024》中，勇奪「最佳男主角」和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」，榮膺「雙料視帝」，登上事業高峰。感情方面，張振朗於2019年5月被網民踢爆在日本東京與當時仍是ViuTV藝人身分的楊偲泳著情侶裝拍拖，回港後直認不諱，二人拍拖至今發展隱定，還經常帶對方出席朋友聚會，早前賀歲片《祥賭必贏》一班演員蔡卓妍、張繼聰謝安琪夫婦、MIRROR成員Stanley及吳家忻等舉辦新春團拜，除邀請C君、林盛斌、Edan、Jer及肥仔外，張振朗也有陪同有份參演該電影的女友出席做「跟得男友」，Sweet到爆！

張振朗在今屆頒獎禮上成為雙料視帝。（資料圖片/梁碧玲攝）

張振朗被捕獲與楊偲泳拍拖睇郭富城演唱會。（讀者提供）

張振朗與楊偲泳愛得低調但甜蜜，這張家庭照力證女方已融入張家外。（IG圖片）

張振朗日前則做「跟得男友」，陪女友楊偲泳出席《祥賭必贏》新春團拜。（IG@kayan9896）

新春狂歡同時，升呢視帝的張振朗也要為稍後的工作準備，向來對個人身型管理非常嚴格的他，第一時間就去做Gym操肌，並分享到社交平台作紀錄，他表示「因為食咗好多好多好多蘿蔔糕太開心」，所以要積極減磅。張振朗分享了圖一「做前」和圖二「做後」兩張照片，並搞怪嘟嘴示範立即「瘦面」的效果，叫網民：「你地（哋）都試下」，大曬幽默感。

新年狂歡過後，張振朗積極操肌，但這張照片的卻令網民笑指他似在廁所大便時自拍。（小紅書圖片）

張振朗搞怪嘟嘴示範立即「瘦面」的效果。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

雖然圖一中，張振朗大騷其超粗「麒麟臂」，但網民的討論點並不於此，而是好奇張振朗拍這兩張照片時下身在做什麼，皆因照片的構圖以及背景環境設計令不好網民誤會，笑指他似在廁所「辦大事」時自拍。紛紛留言：「你在洗手間玩自拍嗎」、「第一張是在拉屎嗎」、「發緊功」、「第一張好像蹲坑」、「同感，因為食咗好多好多好多蘿蔔糕太舒暢」、「圖一係咪poopoo緊？」、「圖一準備屙，圖二屙緊」，令人哭笑不得。

張振朗的「麒麟臂」好吸睛。（IG@owencheung）

張振朗近年成為無綫當家小生。（IG@owencheung）

張振朗備受力捧。（IG@owencheung）

甚有觀眾緣。（IG@owencheung）