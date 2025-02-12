離巢無綫花旦與未婚夫解除婚約旅遊散心　瘋狂品嚐美食治癒情傷

現年43歲的李施嬅於2021年2月宣布她的星級健身教練男友車崇健 (Anson) 求婚成功，兩人早已是公認的一對。然而他們4年前訂婚至今婚禮一直未定，李施嬅日前 (2月9日) 更突然在社交平台宣布與未婚夫已分手，8年半情斷。李施嬅當時發文寫道：「兩個月前我和車生做了一個決定，就是換一個方式走未來各自的路。感恩這八年半的緣分。 我們都很好。也是帶着愛，感恩，同祝福的心去做這個決定。」又指結婚不一定代表幸福，沒有關係是絕對的終點，亦沒有分離是絕對的完結。

李施嬅未婚夫Anson。(ig圖片)

李施嬅貼出鮮花照宣布分手。(ig圖片)

雖然李施嬅與未婚夫分手了，但她似乎沒有過份的傷心，正如她所說兩人是帶着愛去做這個決定。李施嬅昨日於社交網發布了一條短片，是她到長沙旅遊的記錄。她留言寫道：「長沙本地人說一定要吃的 你們去過長沙嗎？美食「平靚正」。」原來這是一條介紹長沙地道美食的短片。片中李施嬅穿上露肩裝，與女友人一起在長沙品嚐美食。

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

她們去到一家人氣米粉店，點了6碗不同種類的粉品嚐，擺滿一桌，李施嬅逐一試食給食評，相當好胃口。之後她們又去了奶茶點買特色飲料，期間有粉絲上前找她集郵，李施嬅最後跟大家cheers。她全程笑得相當開心。看來她此行是與好友出去旅遊散心，為自己換個好心情。

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)

李施嬅到長沙旅遊散心。(抖音截圖)